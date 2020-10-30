白色強人II｜郭晉安受訪面容被批僵硬大變樣　網民：個樣怪怪哋

TVB劇集《白色強人》在去年播出時成為全城熱話，續集《白色強人II》即將開拍，一眾演員包括郭晉安、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠、張曦雯（Kelly）等日前出席記者會。劇中陳豪飾演Kelly的前男友，將會介入她與安仔之間的感情，不少觀眾都表示非常期待劇情發展。節目《東張西望》在記者會上訪問了幾位演員，但就有不少網民將焦點放在安仔身上，皆因片中的他面容似乎有些僵硬，表情亦不太自然，狀態不及上一輯！

郭晉安在去年播出的劇集《白色強人》中飾演腦神經外科醫生楊逸滔（YT）。（劇照）

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劇中安仔將會與陳豪爭Kelly，但他就信心滿滿表示會勝出：「雖然牌面我就未必夠阿Mo爭，但經過咗上一集建立咗呢個感情，贏面都唔細嘅。」三人在訪問期間有講有笑，氣氛熱烈，但就有網民留意到安仔笑容不自然，眼部浮腫，而且魚尾紋明顯，紛紛感嘆他憔悴了不少：「個樣怪怪哋」、「好似變咗樣」、「對眼少咗好多精靈Feel」、「同上一集差好遠」。

安仔與Kelly在上一輯中亦師亦友。（劇照）

有網民留意到安仔面容似乎有些僵硬，表情亦不太自然。（YouTube影片截圖）

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不過亦有不少粉絲出面力撐，認為現年56歲的安仔已經保養得不錯，相信只是妝容及角度的問題才會特別顯老。安仔入行35年來塑造了不少經典角色，尤其是在劇集《與敵同行》、《忠奸人》、《再創世紀》等中飾演奸角令人印象深刻，更憑着出色的演出三度封視帝，演技備受肯定，他在新劇中的演出絕對令人期待！

安仔曾三度封視帝！（資料圖片）

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