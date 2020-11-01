高海寧北京拍劇住千七呎套房享豪華待遇　超五星酒店黑寡婦都住過

高海寧（高Ling）因為客串演出內地劇集《三十而已》成功打開知名度，早前她飛到北京為拍劇做準備，接受14日隔離，期間她亦不忘拍片分享隔離生活，率直又親民的一面深受粉絲喜愛。日前高Ling終於完成隔離「出關」，並入住北京的一間五星級酒店，心情大靚的她更拍片同大家分享，超豪華套房吸引不少人關注！

高海寧因為客串劇集《三十而已》而在內地人氣急升。（IG@sammkoling）

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高Ling公開了酒店房的環境，並透露她今次在北京拍劇期間都會住在這裏，她所住的是酒店的行政套房，面積達160平方米（約1722平方呎），房內整體設計簡約高雅，設備齊全，落地玻璃盡收北京的繁華街景。客廳設有L型梳化及獨立的用餐區，更有書房及超大浴室，高Ling一行入浴室都即刻開心到尖叫：「WOW，一間非常大的洗手間，天呀，女生有這麼大的洗手間真的非常開心！」

高Ling終於完成隔離，並入住北京一間五星級酒店的行政套房。（影片截圖）

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高Ling入住的酒店位於北京朝陽區，是內地第一間超五星級酒店，酒店樓下就是大型商場，而過往有好多頒獎典禮及大型活動都在這間酒店舉行，更是不少藝人的首選，之前Scarlett Johansson到北京宣傳電影期間都是住這裏。據知行政套房一晚房價10752港元，高Ling在北京拍劇長住這間套房，盡享五星級待遇。而一向熱愛美食的高Ling更即刻去食醉蟹，大讚好味，她今次在北京拍劇期間住得好又食得好，絕對是超豪華享受！

高Ling今次絕對係寓工作於娛樂！（影片截圖）