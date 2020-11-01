許光漢新歌《別再想見我》奪即時榜第一　30歲生日許願想做車主

台灣男神許光漢推出新歌《別再想見我》，上架24小時奪下新歌即時榜第一名，得知喜訊搞笑說：「運氣好！」昨天（31日）也是他30歲生日，日前同事在他拍攝新歌MV時，為他驚喜慶生，他也許願：「希望2020大家平安度過，疫情趕快過去。」

同事為許光漢準備了驚喜生日蛋糕（點圖放大瀏覽）👇👇👇

許光漢預計明年將推出完整專輯，新歌創佳績為歌手之路更添信心？他表示：「會試著從唱歌中找到樂趣。未來也想嘗試更多新的唱法。」也感謝為他詞曲創作新歌「《別再相見我》的金曲歌后戴佩妮，「她其實滿嚴格的，不會因為我是新人才開始唱歌就放任，這次錄音讓我對唱歌有新的感受」。

問到對「奔3」的而立之年有何體悟？他表示：「其實對於數字沒有特別感覺，希望自己到了這個階段，應該要更有能力照顧自己、也照顧別人。」也留言為10年後的自己打氣「謝謝你撐過來」。

昨天他放了壽星假、與親友聚餐，笑說「想平淡地過」；至於買什麼生日禮物犒賞自己？他表示想買人生的第一部車；而演唱實力獲得肯定，近期商演、跨年邀約不斷，問到粉絲們何時可以聽到本尊現場開口唱歌？他笑著否認：「暫時沒有！」

【相關圖輯】盤點2020年10大爆紅台灣小鮮肉 《想見你》許光漢眾望所歸上榜（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

延伸閱讀：

律師歌王蘇明淵：追夢要設停損 20年後可再追

柯泯薰笑討吻戲 揪余佩真上演「刻在你心底的名字」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】