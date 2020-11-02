《孝利家民宿》揭開IU不為人知另一面：渴望平凡生活的少女李知恩

序：每當我感到憂傷時，我都會看《孝利家民宿》，看完會感到被治癒、放鬆和安寧。第一季看知恩，然後第二季看潤娥，跟著想念知恩，回去看第一季，然後又想念潤娥，又去看第二季。在兩季的節目中，最令人印象深刻的，當然是那三朵美麗的花朵：知恩、潤娥和孝利。知恩就像柔弱雪白的蒲公英，潤娥像美麗高雅的鬱金香，李孝利便是那豔麗多彩，令人無法忽視的山茶花。（當然還有孝利的丈夫尚順了，不過他今次是做了襯托鮮花的綠葉）

李知恩是第一季來民宿協助的嘉賓，林潤娥則是第二季的。第一季是在初夏拍攝，第二季則在嚴冬和暮春兩季。隨著季節和嘉賓的改變，兩季所展現出來的味道都不相同。第一季在夏日拍攝，配上呆萌可愛的「小女兒」知恩，充滿著清新、活潑的夏日感覺；第二季在冬春兩季拍攝，配上勤懇體貼的「大女兒」潤娥，彌漫著溫暖、親切，家的氣息。不同的季節風景也襯托出兩人的不同。知恩是呆萌可愛、清新真摯；潤娥則是甜美善良、勤懇體貼。這篇要說的便是知恩。

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李知恩——柔弱、善良，內心卻十分堅強固執

李知恩，官方藝名為IU，韓國的創作歌手、演員。清秀、柔弱、善良的知恩，就像「國民妹妹」一樣呆萌可愛。但她卻絕不是溫室小花。她經歷了艱苦的童年，努力奮鬥才有今天的成就。

知恩小時候家裡因家人為人作保，突然欠下巨債，因此被迫與父母分離。在最困難時，不但無法聯繫父母，知恩只能窩在冰冷的舊房子，迫在狹小單間裡受冷捱餓，睡覺時還有與蟑螂亂竄。無奈中，她到親戚家寄人籬下。她想做歌手，卻被親戚冷嘲熱諷。

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這時的知恩，幸好有奶奶細心照顧，為她變賣手飾作生活費，而且生活的磨礪反而堅定了她努力的決心。雖然知恩參加20次選拔都落選，還被偽造的娛樂公司欺騙，令生活更困難了，但她沒有放棄，也沒有誤入歧途。有幸在2007年時，知恩終於通過了試鏡成為練習生，並在15歲正式出道工作。

練習生時期的知恩，寄居在親戚家中。寄人籬下的她，還要承受親戚的冷嘲熱諷，醉酒後說她賴著不走，恥笑她當歌手不會成功。所以知恩說她喜歡待在練習室，能吃自己想吃的東西，還有睡覺的地方。這些經歷和磨難，令知恩在柔弱外表下有一顆與外表截然相反，成熟、感性和堅強的心。

雖然知恩第一張專輯未能獲得巨大成功，但及後憑著《好日子》一曲取得第一次事業高峰後，便一直在韓國個人歌手的高峰上佔一席位。及後雖然也曾經歷低潮和被黑粉攻擊，但總體上歌唱、演藝事業都上了軌道，蒸蒸日上。

不過成功背後的辛酸、疲累和壓力，也令知恩感到迷失茫然。尤其是製作專輯的時候，更令她感到窒息。然而成長時的困難，再加上投身社會後遭遇的種種攻擊，都令有點倔強、內向、拘謹的她，更為壓抑，更加痛苦。就在這時，知恩來到了孝利家民宿。

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在知恩來到民宿的第一天，孝利在家裡透過大閘的監控鏡看到知恩時，因為太驚喜，只把大閘開了一條縫。知恩憨憨呆呆的透過窄窄的門縫，艱難地拖著看來比她還重的行李箱，笨拙的穿過。

孝利緊張地從家裡向著大閘衝出去，害怕狗狗的呔聲嚇怕了知恩。然後兩人在庭園內的小路上相遇，孝利驚喜，知恩害羞，尚順開心得連鞋子都沒穿，便赤腳街跑出來，男客人(兩位探險家大叔/長期投宿客)也爭著出來幫知恩拿行李，還給孝利取笑他們看到自己時沒那麼興奮。哈哈！這真是令人難忘的一幕。

知恩來到了孝利家民宿（《孝利家民宿》截圖）

像知恩這樣清純可愛，乖巧有禮，就像鄰家女孩一樣的知恩，應該會得到很多人的疼愛吧！但偏偏她卻感到孤獨寂寞。孝利曾問知恩有沒有同年朋友，知恩說有幾個讀書時的同學，但明顯是不太熟那種。當客人在溝火堆旁一起燒烤聊天時，她卻呆呆的站著，看著和她同年的金海五姐妹言談無忌，歡樂的玩一起時，有點不知所措，不知如何相處。

童年便承受巨大生活壓力，要早早工作還債的知恩，沒有一般年輕人無憂無慮的青葱歲月，和孝利一樣因家境很早便投身社會工作，缺少朋友，不懂和同年人相處。知恩跟孝利在廚房一起整麵條時，知恩弄了一個像米糕的東西，嚇了孝利一跳，知恩腼腆的說自己除了賺錢，別的都不懂。其實這話孝利也提過，孝利在民宿時跟客人分享，在她和尚順結婚時，她的母親對尚順的母親致歉，說女兒甚麼家務都不懂，只懂工作賺錢。

恩跟孝利在廚房一起整麵條時，知恩弄了一個像米糕的東西，嚇了孝利一跳（《孝利家民宿》截圖）

孝利看著金海五姐妹，看著知恩，晚上睡覺前跟尚順說，想起25歲的自己只忙於工作，周遭都是工作認識的人，沒有可以隨意亂聊、一起說無聊、無意義話的朋友，也與沒有享受青春的機會。孝利當時把心封閉起來生活，比誰都閃耀但是也比任何人孤單。孝利看著知恩便想起了從前的自己，所以更想要幫助知恩。孝利希望知恩看看同齡朋友該怎麼玩，多與她們相處，去感受一下平凡簡單的感情，去填補知恩成長中的缺憾。

和知恩最親密的客人：金海五姐妹、三姐弟、丹利

金海五姐妹：蜜瓜的秘密

於是孝利便鼓勵知恩多客人互動。節目組挑選金海五姐妹作為第一組客人，明顯也是花了心思，她們五人都是十分隨和、開朗，更是「自來熟」。她們很快便主動和知恩聊天，大家一起在廚房準備食物。知恩在切蜜瓜時，不小心把蜜瓜掉到水槽去。金海姐妹笑說沒關係，別人都要在節目播出後才會知道。從廚房出來後，知恩和她們便聊得十分投契，開心的坐在一起。

知恩在切蜜瓜時，不小心把蜜瓜掉到水槽去。金海姐妹笑說沒關係（《孝利家民宿》截圖）

後來金海五姐妹離開當天，她們一起坐在門前長櫈，知恩還依依不捨的說如果妳們住多一天便好了(後來知恩不怕路遠，坐了數小時車到其中一位的婚禮中為她獻唱)。

三姐弟：愛作曲的二姐

後來又有三姐弟到來。三姐弟的母親在弟弟很小的時候過了身，大姐身兼母職，照顧二姐和弟弟。雖然很辛苦，但也令三人更成熟懂事，三人之間感情更好，都很有禮貌和教養。其中二姐喜愛作曲。孝利夫婦和知恩知道後，覺得她很有潛質，鼓勵她繼續努力，更身體力行，為二姐作的曲錄製了試聽帶，孝利監製，尚順編曲配樂，知恩協助二姐填詞並和音。（三姐弟後來又到IU的簽名會、演唱會和刻組地為她打氣）

二姐更是和知恩感情很好，知恩會幫她戴隱形眼鏡，她又會經常牽著知恩的手。知恩中途要回首爾到世延大學表演，早出晚歸。二姐還到閘口迎接知恩，繞著手回來。孝利看到後有點驚奇地問知恩：不是叫妳好好休息，明天才上班嗎？知恩說：因為她（二姐）說掛念我，所以便早點過來了。

知恩協助二姐填詞並和音（《孝利家民宿》截圖）

二姐就像知恩的小妹妹一樣。後來三姐弟離開前，還為孝利夫婦和知恩準備了特別的離別禮物，配合剛錄好的歌，製作了紙版音樂特輯，一邊播著歌，一邊翻著一張張孝利夫婦相處點滴的相片，還送給知恩畫她的手繪畫，三人也收到三姐弟的親筆信，令大家都十分感動。

三姐弟離開後，又有一對夫婦客人到來。知恩便向孝利撒嬌投訴來的是夫婦，孝利夫婦又經常放閃發狗糧的，單身的她很難受。幸好節目組也同時安排了和知恩同齡，也是單身一個人到來的丹利。

丹利：甜甜的閨蜜

丹利是試衣模特兒，因病在數年前失去了聽覺。雖然能說話，但只能透過看口形，猜測對方在說甚麼。知恩很高興能有同齡又單身的客人來作伴，馬上便和她成了好姐妹，分享自己收藏的甜食，一起洗碗煮飯，丹利還為知恩剝蝦喂她吃。踫上民宿水管漏水，知恩還帶丹利到自己宿舍洗澡。孝利還帶著她倆一起去吃咖哩，買衣服。只是知恩奇怪老土的「時尚My Way」品味，如家庭主婦般在意節扣優惠，拒絕別人對她的時尚建議，堅持自己風格，令「時尚標誌」孝利和「時尚模特兒」丹利都無言以對。

知恩很高興能有同齡又單身的客人來作伴，馬上便和她成了好姐妹（《孝利家民宿》截圖）

由於丹利只能透過看口形來猜對方在說甚麼，所以當一群人在一起聊天，說話時不是面向丹利時，丹利便會甚麼也不知道。因此知恩都會為丹利覆述其他人說話，用更誇張的口形，還要加上身體語言，例如和孝利聊起印度，知恩會為丹利作合十手勢；合照相機倒數時，因為大家都面向相機做不了口形，知恩會為丹利做手勢數手指，由十開始倒數，來提醒丹利快門倒數時間。

無論是和金海五姐妹的友善親切，對三姐弟中二姐的寵溺疼愛，照顧耳聾丹利的細心關懷，既表現了知恩的善良，亦看出知恩因為童年和成長後的遭遇，十分渴望和珍重對這種平凡但真摯的友誼，羨慕她們親密友好的關係。這一切也在同時一點一點的，修補著知恩心中，因為成長時艱苦的經歷，留下的遺憾。

奇妙的緣份：和孝利前輩的互相治愈、學習和欣賞

「廚房姨母」

在民宿中，孝利經常會在旁邊，一邊微笑，一邊看著知恩，表情有點心痛，又有點愛惜。看著知恩的心慢慢放開，看著她和其他人自然自在的相處，又感到欣慰。

孝利經常會在旁邊，一邊微笑，一邊看著知恩，表情有點心痛，又有點愛惜（《孝利家民宿》截圖）

孝利對知恩是十分欣賞的，說她會是自己的接班人，認為知恩有著自己獨特的魅力，會成為比她更加成功的歌手。孝利則是知恩的偶像，知道節目會和孝利合作時，便馬上應承參與了。兩人既是前後輩，都是樂壇巨星，又互相欣賞，剛見時互相都十分客氣。當知恩說可以隨便使喚她時，孝利說怎麼敢叫這麼柔弱的人工作，然後尚順便笑說，其實到最後都是他做，他一個人來服侍兩位超級巨星，弄得全場大笑。然後知恩便開始了擔當誠實勤勞的民宿職員了！

知恩常被孝利夫婦笑她不機露，笨手笨腳，還摸仿她慢慢嚼東西，笨拙的走路和跑步。整個節目裡，知恩給人最大的印像便是在洗碗，還被其中一位年長的客人說是「廚房姨母」。後來知恩在節目中途要到美國出席弟弟的畢業禮時，孝利還說十分掛念知恩洗碗時那柔弱的背影。

孝利還說十分掛念知恩洗碗時那柔弱的背影（《孝利家民宿》截圖）

女兒育成計劃

其實孝利根本沒有把知恩真的當作職員來使喚，除了把知恩視作她十分看好的後輩和接班人外，她和尚順根本是把知恩當作女兒來養了。孝利夫婦怕知恩在家發呆無聊；擔心她著涼，給她尚順大大件的外衣；在花園吃東西，怕她曬到，把陰涼位置讓給她；知道知恩不習慣早起，當順還安排她睡午覺。

一起吃飯，孝利為她擦咀；外出吃飯前，幫知恩梳頭打扮、挑衣服。孝利當擔心她吃太多甜食時，尚順卻偷偷給她買零食，兩人就像嚴格的母親和偷偷寵溺的慈父。

孝利和尚順根本是把知恩當作女兒來養了（《孝利家民宿》截圖）

每天黃昏時，孝利都會和知恩一起去溜狗。可以看出知恩是十分羨慕孝利和尚順的夫妻生活，經常請教孝利有關愛情的問題。在充滿浪漫氣息在海邊，兩人一起看著夕陽西沉，孝利跟單身的知恩笑說：「如果有了想要交往的男人，就帶他來這裏吧。」還說：「想要遇到對的男人不用刻意關注，努力把自己變成對的女人便會遇到了。」

上天給孝利送來的人

有一次孝利和知恩外出溜狗，遇上一隻在路上獨自閒逛的小狗，兩人馬上一起為小狗找主人，幸好不久後便找到。離開時遇上那家的女兒，看到知恩後太興奮竟哭了起來。孝利看著這情形，心裡卻不好受。

在回程時，在蘊釀一段時間後，孝利跟知恩很坦白的說，從前自己去到哪裡都是主角，剛才看到別人都圍繞妳、把注意力放在妳身上，感到時代已經變了。心裡雖然有不舒服，但同時因為人們都喜歡知恩而感到開心，就像媽媽看女兒似的。孝利說或許這是上天的旨意，多虧把妳送到我身邊，令我練練如何去習慣，如何自然地接受站在後輩身後，因此真的很感謝妳。

孝利和知恩就是這樣，既互相欣賞，又能從對方身上學習（《孝利家民宿》截圖）

既執著，又壓抑，也太辛苦了

從待人接物的乖巧有禮，便會知道知恩家教嚴格，再加上後來成長時的生活艱難和工作的壓力，令知恩在謹小慎微下，習慣壓抑情緒和節制感情。知恩跟孝利說，她總是不讓自己的情緒太高、或是太低，太高興時也會強行壓下來。結果連自己都覺得很辛苦。

當探險隊大叔／長期投宿客離開前，用了在濟洲島探險拍攝的即影即有相片，製作了一套塔羅牌，作為臨別禮物送給孝利。孝利抽到的是勇氣、計劃，尚順抽到的是愛情，知恩抽到的卻是「執著」，製作組對知恩配上的字幕是「大笑不否認」，真的是十分切合他們三人的心境。

嘗盡娛圈起落、人情冷暖的孝利，真心希望知恩在工作外，能有幸福的生活（《孝利家民宿》截圖）

所以孝利希望知恩能懂得放鬆一點，有時把情緒釋放出來，高一點、低一點也沒所謂，多點笑，多點哭，不要一直壓抑自己。因為作為獨步韓圈的超級巨星，作為知恩的前輩，知恩走過和將會走的路，孝利都走過了。她和知恩都是對自己有很高要求，對達成目標有一份執著和堅持，但代價便是給自己極大的壓力。很多人受不了這些壓力，或許縱慾吸毒，甚至自殺的也不少。知恩有著與柔弱外表截然不同的堅強意志，但不希望知恩只懂一味硬撐，生命不只有工作，也可以像她有茶(興趣喜好)、瑜珈(抒緩精神)和尚順(愛情滋潤)。嘗盡娛圈起落、人情冷暖的孝利，真心希望知恩在工作外，能有幸福的生活。

孝利和知恩就是這樣，既互相欣賞，又能從對方身上學習，更是有著奇妙緣份的互相治愈。

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一段帶著祝福的治愈回憶

送給知恩心中，那個害怕蟑螂的小女孩

在節目將近結束時，她們一起到了海邊玩。孝利跟知恩說：「初時看妳表情有點陰暗，中間的時候以為妳開朗了，怎麼妳好像又變得陰暗了？」知恩答：「今天想到(節目)快要結束了，感到很苦澀。」

在節目將近結束時，她們一起到了海邊玩（《孝利家民宿》截圖）

喜歡IU的，是喜歡舞台上經過娛樂工業塑造出來的藝人偶像；喜歡知恩的，是喜歡李知恩這個真實的人——一個十多歲便要投身社會工作，為家庭賺錢還債的女孩。

真正的知恩

民宿裡的知恩，是那個憨憨呆呆，笨手笨腳的民宿職員：早上艱難的起床，常常遲到；背著粉色背包，小跑上班；有著老土古怪的衣著品味，穿著全身橙色的「胡蘿蔔」裝束；奶聲奶氣對狗狗GUANA說早安。

民宿裡的知恩，是那個憨憨呆呆，笨手笨腳的民宿職員，早上艱難的起床，常常遲到；背著粉色背包，小跑上班（《孝利家民宿》截圖）

她愛甜食和巧克力；吃羊羮時咬到舌頭會痛得流淚；吃飯要咀嚼很久；沒事坐著就會發呆；沒收到指令便會乖乖站著，用那對精瑩的大眼睛看著你；遇到開心的事會「大媽笑」，興奮地亂揮著小手。

知恩因為經常隨媽媽到在廟裡為弟弟求福，所以很熟悉怎樣拜神；從美國回來後，把性感內褲當手信送給孝利，祝她造人成功；怕水，節目組口中的「膽小鬼」，只敢站在岸上的滑浪板，揮槳扮出海；站在水邊踢水已是玩了很久水，所以很累；在廚房水槽旁，求著客人給她洗碗的柔弱身影等等。這一切一切，才是放下偶像的包裝，只是做回自己的知恩。

那個在心深處的小女孩

童年時遭遇的經歷和傷害，將烙印到人心的極深處，對一生都有極大影響。當看著知恩在節目中笑著說那一段艱難日子時，可以想像到，其實在知恩心裡，永遠都會有一個小女孩，在那陰冷、昏暗、骯髒的房間，因為害怕蟑螂睡不著而瑟瑟發抖。IU演出的《我的大叔》不就是她童年的寫照嗎？

IU演出的《我的大叔》不就是她童年的寫照嗎？ （《我的大叔》劇照）

也許當年那個女孩的確十分害怕，但她眼中卻同樣有著堅決。縱使受過一次次的挫折，被騙被拒絕，但她沒有放棄，這除了成就今天演藝界的成績，也有她那與柔弱外表不一樣，堅強的意志、有點固執的性格。

如蒲公英雪白柔弱，卻有遠飛天際的意志

也許雪白的蒲公英是那麼柔弱，像承受不起風吹雨打，但卻沒人可以阻擋她要飄到遠方的意志和決心。民宿中的兩星期，知恩雖被笑說由IU變成了OU（胖了），但其實對知恩來說，無論身體或是精神上都更健康。祝願民宿這一段帶著孝利夫婦祝福的治愈經歷，能在未來的日子裡，繼續滋養著知恩的心。

後記：知恩、孝利和尚順還在民宿拍攝期間，一起創作了一首。歌詞內容是說兩人如何去看對方，和自己相似但又不同的地方。不要錯過啊！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：仰子，原文：【李孝利民宿】《如蒲公英般柔弱雪白，卻又堅強固執的知恩》】