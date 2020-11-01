踩過界II｜75歲雪妮息影照去宣傳活動　上台獲熱烈掌聲：好頭好尾

75歲的雪妮在數月前已傳已約滿無綫（TVB），其後老公唐佳證實離巢消息。雪妮姐今日（01/11）出席劇集《踩過界II》的宣傳活動，甫一出現就受到現場所有人包括演員們的熱烈掌聲，她坦言，與TVB合約已經在今年2月結束，但因為還有劇集在身，所以直到4月6日才正式離巢，更說，因為出席劇集宣傳是本分。

雪妮姐出席《踩過界II》的宣傳活動。（梁碧玲攝）

雪妮姐接受傳媒訪問時說：「雖然話套劇拍晒，但未上畫之前嘅工夫都要幫佢做埋，呢啲係應該做嘅嘢。」她更引用老公講的「好頭好尾」，希望做到大家都開心。更坦言自己因為年齡已大，不會復出，擔心記不到對白連累對手。她又認為，身體健康很緊要，怕自己賺的錢都不夠看醫生，說：「我退出啦，都係年輕人嘅世界，我們呢啲老人家應該退後。」

雪妮組特登返TVB幫手宣傳，十分敬業。（梁碧玲攝）

今年75歲的雪妮姐，1960年代中至1970年代初粵語長片裡的花旦，為當年的武俠片公司「仙鶴港聯」的新人，也是粵語片中的首席武打女星，有「甜妹妹」之稱。早年多參與武俠粵語片演出，1966年主演的《女黑俠木蘭花》大受歡迎，更成為了雪妮姐的代表作。她於1969年嫁給唐佳後宣告息影，其後於1997年加盟TVB，首套劇集就是出演《難兄難弟之神探李奇》的程雙雙（黑玫瑰），現存尚未播映的作品除了《踩過界II》以及《使徒行者3》外，還有《唐人街》、《大步走》和《食腦喪B》三套劇集。