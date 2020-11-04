劉品言兌現承諾着比堅尼為《婆婆》謝票　勇兔扮性感蚌精奇招制勝

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》完結篇收視報捷，女演員們兌現比堅尼照承諾，身材火辣的劉品言最有誠意，播出完結篇當晚，她正好在小琉球度假，隔天一早就迅速換上養眼比堅尼，衝去海灘拍美照，換上白色比堅尼，除了酥胸半露，還大露美腿；「婆婆」鍾欣凌則走趣味路線，自製「肉胎比堅尼」，直呼：「已經拿出十萬分的創意與誠意了！」

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林筳諭（勇兔）在劇中飾演火辣熱情老闆娘「大美」，劇中設定角色的前世為蝸牛、今生投胎報恩。林筳諭為了比堅尼照遍尋大型蝸牛殼，但尋覓不到合適的道具，便以傳統蚌殼精替代，並擠出深溝，堪稱最辣蚌殼精，她表示：「整套衣服就是走很『大美』風格的款式，能露的地方都露出來了！」

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楊小黎劇中飾演溫婉的幼兒園老師，以清爽馬尾造型搭配南國風情比堅尼，呈現陽光、自信的姣好身材。而劇中演出凡事「愛最大」角色的蘇晏霈，則是以簡單的黑色繞頸比堅尼，搭配帥氣墨鏡，讓觀眾看到不一樣的「秉愛」。

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鍾欣凌在連身泳衣中間加了一塊肉色布料，並強調：「這套連身泳衣是劇情中與仙姑泡溫泉時的同一套，但因為要求是比堅尼，所以在連身泳衣中間加了『肉胎裝』，讓它看起來變成兩截式泳衣。」

鍾欣凌為連身泳衣加工自製比堅尼。（公視提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇雖播畢，但仍讓演員、觀眾依依不捨，鍾欣凌喊：「心裡空空的。」許傑輝也說：「這下沒得笑、沒得哭、沒得吵、沒得罵⋯⋯還真不適應。」日前公視則邀來演員與主創團隊劇辦慶功宴，公廣集團董事長陳郁秀特別致贈20萬元台幣收視獎金。

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