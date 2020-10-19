台美女KOL驚爆逾7成網美賣淫　黑幕多籮籮！專業淫媒揀客查家宅

擁有F Cup豐滿身材的台灣網紅橫綱凱咪今日在Facebook發文，踢爆網美圈的真相。她點出網美圈中其實七成都有在賣淫，起跳價從兩萬到二十萬台幣都有。

橫綱凱咪表示，通常網美們會從飯局開始：「當接觸到各種型態的有錢人後，再加上妹子開始會覺得站個展一整天只有幾千元，但飯局吃一場就上萬，還不用怎樣，接著開始被經紀誘惑去賣淫。」凱咪點出這些小模、網美初期可能會有點不能接受，但隨著慢慢被市場淘汰，因為只有「露」這個本錢，就會開始接觸新加坡花場等類似酒店的工作。

在Facebook發文踢爆網美圈黑幕的網美「橫綱凱咪」（點擊大圖睇睇性感美照）▼▼▼

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通常定性很夠可以存錢的女孩只有一成，所以高價性交易的誘惑開始讓網美們心動，「於是就有了很多你看IG跟Facebook明明沒有什麼工作，但每天吃好喝好的小模開始美照洗版。」而開始賣淫的網美們為了提高價碼，就會努力炒作話題，提升個人知名度。

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橫綱凱咪曾想說，躺著賺很容易，但是要這樣出賣靈魂多久？「有一個小模，他說，他覺得露奶拍照的人不會沒氣質不會沒內容，而且他不想紅只想嫁給有錢高富帥，那我的疑問來了，高富帥為什麼要選你這種賣肉的呢？到底有幾個賣肉的最後真的嫁給高富帥？」

橫綱凱咪強調自己屬於「會讓自己生活的簡單心安理得並且努力工作賺錢的那一種」，也提醒粉絲們「你追蹤的人裡面尤其性感型的七成一定有在賣，只是她們會不認，就算被抓到了也只會說，是男朋友，這些技倆都是慣性」。未來如果網紅圈走不下去，她願意回去當房屋代理，不考慮出賣身體賺錢。

橫綱凱咪更開啟網友Q&A環節，有問必答！當中不乏敏感話題：你值幾錢？▼

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