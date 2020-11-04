謝霆鋒重塑廿年前經典髮型　髮量大減感嘆歲月不饒人

近年專注發展餐飲事業的謝霆鋒，將自家品牌搞得有聲有色，最近他更為內地音樂選秀節目《中國好聲音2020》擔任導師。日前霆鋒出席雙11開幕直播盛典，並在微博發文：「今晚換個復刻髮型玩音樂，很盡興！」以新造型示人的他重塑廿年前的中間分界髮型，不少粉絲都感嘆「回憶返晒嚟」，不過亦有網民指霆鋒的髮量明顯稀疏了不少，紛紛留言道：「歲月不饒人」、「頭髮有點少了」、「髮量堪憂」。

謝霆鋒重塑廿年前的中間分界髮型。（微博@鋒味）

但有網民指霆鋒的髮量明顯稀疏了不少。（影片截圖）

重溫霆鋒的演出：

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不過亦有不少粉絲力撐偶像，認為只是角度問題，而且霆鋒兩邊的頭髮都鏟青，所以才會顯得比較稀疏。其實霆鋒出道24年來曾嘗試過多個髮型，但一向靚仔的他完美駕馭各種不羈的造型，更成為年輕人模仿的對象！

雞冠頭都可以完美駕馭！（視覺中國）

點擊下圖睇霆鋒歷年來髮型：

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日前有網民在杭州西湖偶遇霆鋒，雖然他戴上Cap帽及口罩，打扮低調，但依然被路人認出，更拍攝了短片擺上網。片中霆鋒雙手翹起放於胸前，認真地聽人唱歌，期間更一邊聽一邊擺動身體，相當投入！