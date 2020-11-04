【燕雲台】佘詩曼新劇首播被彈有三大問題　但造型秀外慧中最受讚

由唐嫣、竇驍、佘詩曼等主演的古裝劇《燕雲台》終於在昨日（3日）開播，劇集講述大遼鐵血紅顏蕭燕燕（唐嫣 飾），憑藉敢作敢為的性格、深謀遠慮的眼界，在韓德讓（竇驍 飾）、耶律賢（經超 飾）等人的共同努力下，將大遼推上興盛之路的故事。

該劇眾星雲集，配角多是一班實力派老演員，而作為大女主戲，又是唐嫣婚後的首套作品，觀眾都很期待她的表現，希望她不要再做「傻白甜」角色。然而，在劇集播出後，無論衛視抑或網絡的收視都不盡如人意，人物還是引起了一些爭議。

觀眾期待已久的《燕雲台》終於開播。（微博@電視劇燕雲台）

首先，唐嫣接拍這套劇時已經35歲，且還在孕期，要從少女時期開始演，都是一個不少的挑戰，好在她完全可以駕馭。不過，由於角色年紀尚輕，初期避免不了魯莽衝動，加之其聰明好勝，熱情執著，因此又被觀眾貼上「傻白甜」標籤；既然有了「傻白甜」，緊接的就有「瑪麗蘇」（指女主角無所不能，近乎完美，被過度理想化）劇情，譬如同竇驍的感情戲碼太「老套」，首次見面唐嫣因為喜歡對方的馬，故意讓馬受驚，表示自己被嚇到，要求對方賠馬，竇驍拒絕，便不依不饒；再有兩人在摔跤時，跌落地又上演吻戲等。

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其次，劇集製作有些不嚴謹，背景一時實景一時綠幕摳圖；首集替身就露臉穿幫；唐嫣忽肥忽瘦等，令觀眾相當出戲。

因唐嫣有孕在身，摔跤戲碼有替身也很正常，但後期不夠嚴謹，導致穿幫。（視頻截圖）

再者，阿佘扮演蕭家大小姐蕭胡輦的她秀外慧中，成熟穩重，在三姊妹中最深諳世故。今年45歲的她一直保養得宜，奈何在劇中被髮型「摧毀」，可能因為阿佘比較瘦的緣故，中分貼頭皮的造型顯得有些死板同老氣，不過稍微梳起少少髮髻的造型都不錯；除此之外，今次阿佘的配音不是御用配音師蘇柏麗，而是《延禧攻略》中為吳謹言配音的邱秋，令觀眾直呼不習慣，總是跳戲，但阿佘的演技無可挑剔。

不過，如今衛視僅僅播出兩集，而騰訊視頻會員可以搶先看8集，每次有新劇開播時，觀眾總會詬病一些問題，但現在只是人物關係的鋪排，各種矛盾尚未激發，很多時候隨著劇情的發展口碑會逐漸逆轉，畢竟無論唐嫣抑或阿佘的角色，都有很大的發揮空間，兩人有勇有謀，巾幗不讓鬚眉，都會經歷命運的種種無奈，劇情有很多高低起跌，相信都不會太差。