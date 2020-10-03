【新生日記】Jasper拉奏小提琴遇挫折　應采兒教育觀獲網友激讚

藝人陳小春同應采兒早前參加內地真人騷《新生日記2》，記錄她懷孕過程的日常起居生活，一家三口的互動廣受大家關注。在最新一期播出的節目中，應采兒又因為教育觀問題而成為微博討論話題，為她帶來不少人氣。

在今期節目中Jasper（陳胤捷）為了弟弟HoHo而找來小提琴老師授課，望拉奏一曲送給弟弟聽。雖然在過程中受到不少挫折，但Jasper仍然堅持訓練到底漸漸拉得順暢。眼見他是一位遇到困難都不會輕易放棄的小孩，其實歸功於應采兒的教育方式：「他有他的自由就不能放棄，小提琴是Jasper的自選，所以我當時跟他講我說你選了就不能不學。他一定遇到瓶頸或者是懶就放棄了，但是這個時候就需要媽媽去鞭策。」這個觀點得到廣大網友讚許，在鞭策的同時又沒有一味順從寵溺，培養他不放棄精神實屬了不起。

Jasper拉小提琴,想演奏一曲送給弟弟HoHo。（影片截圖）

應采兒的教育理念獲得不少網友激讚。（影片截圖）

另外，應采兒亦認為用鼓勵性的方法教育小朋友亦非常重要：「要讓小朋友知道就是，不是說每一件事情都會馬上做得好的。所以如果做得不好，你要花時間去練習，然後就算沒有很完美，其實也沒有關係，至少你嘗試了這樣子。」所以在最後一家人演奏的時候，Jasper雖然拉得不太順利，但在媽媽的鼓勵下他亦最終完成演奏，拉奏《我的家庭真可愛》一曲，畫面非常溫馨。

一家人演奏好溫馨。（影片截圖）

所以廣大網友都喜愛應采兒的教育理念，揚言應該值得推廣。其實教育小朋友的方式有千萬種，但最重要的是父母能給予小朋友最好的鼓勵，不要過份去責備他們，不要在意完美結果，盡量陪伴他們一次次嘗試學習才是重要的。

Jasper好認真啊。（影片截圖）