【新生日記２】劉璇嚴格控制兒子飲食　4 歲王企韜未食過朱古力

內地綜藝節目《新生日記》第二季正熱播中，除了應采兒﹑陳小春育兒法受關注之外，其中有「體操皇后」之稱的劉璇一家三口生活亦令人關注。原來不講不知劉璇是一位好嚴格的媽媽，特別在飲食方面對兒子王企韜規管得甚是厲害，只有4 歲的他從未食過朱古力﹑雪糕等零食，驚嚇不少網友。

劉璇育兒法好嚴格.。（《新生日記》微博圖片）

在最新一期節目中，主持人張紹剛因應劉璇老公王弢所叫上門作客，並帶來了炸雞等美食，想改變劉璇對兒子的一些飲食習慣。想不到只有4 歲的王企韜好聽媽媽的說話，拒絕所有張紹剛帶來的美食，他可愛地說道：「媽媽是不是炸的我不能吃。」而劉璇即回覆：「你想吃的話那你嘴巴上面的泡怎麼辦。」眼見劉璇這個答覆好明顯是叫兒子不要吃，而張紹剛就直接說：「你就直接告訴媽媽說，起了泡我也願意，我就是要吃。」但萬萬想不到王企韜還是一口拒絕，還揚言：「我只要吃健康的食物。」年紀細細就已經懂得養生。

張紹剛上門作客，帶來了好多食物。（影片截圖）

王企韜好聽媽媽說話，不食垃圾食物。（影片截圖）

因為從小被灌輸要食得健康的關係，王企韜原來有好多零食都是無食過的。就好似啫喱﹑朱古力﹑雪糕等，他完全不知道味道如何。而爸爸王弢知道之後就覺得太可憐，他在飲食方面是同劉璇的想法是持不同意見的，他說道：「我跟我太太的育兒姿態完全不一樣，我覺得赳赳四歲半了，就是吃得太沒味了。」而劉璇就覺得在3歲之前，小朋友的腸胃是需要去控制的，總覺得自律是非常重要的，在甚麼階段做甚麼事是最重要的。

王企韜好多零食無食過的。（影片截圖）