專訪｜Jeffrey魏浚笙自認「低B」乜都驚：一個人食飯會覺得好寂寞

香港多年已經沒有超新星，如果說對上一個未正式出道就跑出的新一代小鮮肉是《全民造星》的姜濤的話，那麼早前憑着ViuTV真人騷《調教你男友》成功引起全城關注的Jeffrey魏浚笙，就是第二位「姐姐殺手」。皆因他外形青靚白淨、帶有少少混血兒的異國風情，再加上健碩的身材以及極反差的性格特別深受姐姐、姨姨觀眾的青睞，節目完結之後人氣急升，更成為各大廣告商的寵兒，各大傳媒都爭住追訪他。不過Jeffrey卻笑言自己隱藏不住真實的自己：「我一開聲就大鑊啦！」 攝影及短片：葉志明 剪接：梁惠怡 專訪場地提供：Rosewood Hotel 香港瑰麗酒店

Jeffrey笑言自己一出聲就「大鑊」！（葉志明攝）

1998年出世的Jeffrey未拍節目前已經薄有名氣，拍過KFC、CSL和家樂牌濃湯寶等等多個廣告，亦能在不少品牌活動上見到他的蹤影。自從出演節目後更是人氣十級跳，亦有不少經紀公司爭住要，但他卻暫時未有想法簽公司做藝人，認為自己還有一年就大學畢業，應該先完成學業再考慮演藝事業：「一個人最重要有學識，呢個係內涵、內在要有嘅嘢，唔可以咁冇學識，所以開始要努力讀返書。屋企人希望我呢一年都係專注學業先，唔好咁早出嚟做嘢，等讀完書先再諗。一個禮拜返4日學好多嘢做，都佔咗我好大部分嘅時間！」

KFC廣告都有佢份！（網上圖片）

Jeffrey好上鏡。（網上圖片）

雖然Jeffrey望落去擁有偶像般的外形，但其實他以前是個肥仔，小時候更用過不少錯誤方法減肥，例如長期節食及飲咖啡去水腫，雖然現時已經沒有再反彈過，但卻養成一個不良的飲食習慣：「我用8小時斷食法，可能2點幾食咗個麵包就去拍嘢，但過咗8點我又唔食得嘢，結果嗰日我可能咬咗個包就成日唔食嘢，久而久之就會長期好肚餓。」

Jeffrey小時候原來是個肥仔，肚子上有三層肉！（照片由受訪者提供i）

他又表示自己很容易水腫，所以每逢拍攝都會長時間挨餓，只為了自己上鏡時更好睇：「我一水腫個樣同而家完全兩回事，如果我另一日要拍嘢，我前一日嘅晚餐又唔食得，同埋第二日拍嘢10幾個鐘，挨住20幾個鐘唔食嘢，我之後又會瘋狂食嘢，拍完我又會瘋狂食番三、四人份量，所以咁樣嘅飲食都冇辦法操到腹肌！」177cm高的Jeffrey現時體重維持在68kg左右。

Jeffrey靠飲咖啡去水腫，結果卻形成一種戒不掉的癮。（葉志明攝）

Jeffrey出了名是一個「咖啡中毒者」，就連他的粉絲都自稱「咖啡豆」。他解釋自己之所以無法與咖啡脫離關係，是因為實在太依賴咖啡去水腫的功效，就算想戒也戒不了：「我覺得我都幾糟蹋自己嘅身體，我以前為咗shooting（拍攝）為咗瘦買三罐500毫升嘅咖啡空肚飲，嗰陣時唔會有事㗎嘛！但我冇咖啡係上唔到鏡會腫到豬蹄一樣，但唔飲我又會好頭痛，我試過戒14日，但每日都好頭痛，可能我真係上咗咖啡癮，一冇咗咖啡就會好辛苦，所以我而家轉飲齋啡，但都一定唔可以空肚飲。」

Jeffrey表示自己飲水、食飯都會馬上變肥變水腫，為了看起來更上鏡，他在專訪當日都堅持要完成拍攝才吃午餐。（葉志明攝）

不要以為Jeffrey經常健身就一定有強健的身體，他雖然年紀輕輕，但已經開始覺得自己的新陳代謝變得緩慢，就連傷口亦要很長時間才復原：「我係啲水土不服嘅人成日都肚痾，我腸胃好差又唔可以飲奶，一痾可以痾10幾次，好辛苦！同埋我唔可以飲酒，因為我一飲就頭痛就瞓唔到覺要食藥，個頭好似就爆咁！以前朋友約我飲酒我都會去，但慢慢大個，我覺得健康更加重要，所以我變得開始更注重自己嘅身體。」

Jeffrey覺得自己最大的優點就是有恆心，可以100%全力做某一件事，如果叫他之後除衫騷肌亦不會太抗拒。（葉志明攝）

Jeffrey自從出演《調教你男友》之後人氣十級跳，他笑言很開心有更多人認識自己，亦很感謝粉絲願意了解自己。在節目中他是一個經常被女朋友照顧的大男孩，他解釋自己由細到大都經常依賴別人，亦很喜歡被人陪伴的感覺：「有時我一個人喺大學食飯會覺得好寂寞，所以我盡量都會避免自己一個人食飯；一個人去旅行我又會好驚，驚入酒店房有鬼，我好驚呢啲嘢，因為我都真係幾迷信。唔知係唔係因為年紀差唔多，就算有女朋友喺度都會驚，但係有媽咪就唔驚喇，哈哈！」不過，Jeffrey拍心口表示自己都是女朋友值得依靠的人：如果有賊當然係我保護佢啦！但係如果我驚鬼，佢就反而唔驚呢啲，會比我淡定啲。」

Jeffrey其實好怕自己一個人，會否激起女粉絲的保護慾？（葉志明攝）

有不少藝人會在鏡頭前特意營造觀眾喜歡的樣子，不過Jeffrey認為做自己最重要：「我唔會特登做一個假象出嚟，因為咁樣好唔長久，唔想人哋覺得我望落同實質上有好大出入。雖然啲人都會咁覺得嘅，因為通常我一開聲就大鑊啦，啲人就會話：『呢個人低B㗎！』，哈哈！」

Jeffrey列出人生中的十大重要時刻。（葉志明攝）

Jeffrey坦言一個人的學識很重要，現時最想先完成學業。（葉志明攝）

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