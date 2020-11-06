鬼滅之刃｜禰豆子女聲優登熱搜！鬼頭明里獲封超級天才聲線極多變

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本票房報捷帶動一波又一波的洗版熱潮，賺人熱淚的劇情可是讓許多鐵粉一把鼻涕一把眼淚的走出電影院！自從《鬼滅之刃》推出以來禰豆子便成為爆紅的漫畫角色之一，日本網友甚至曾票選出真人版希望由橋本環奈來演出，在粉絲心中的地位儼然是女神等級。

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相信看動漫的時候各位都會好奇背後配音的人究竟長什麼樣子，而《鬼滅之刃》禰豆子聲優「鬼頭明里」近日再度登上熱搜版面，今年26歲的她被譽為超級天才，聲線多變又兼具演唱，在去年以歌手身分出道。鬼頭明里外型屬於典型的日本女生，日系斜瀏海和白裡透紅的肌膚，以及身高僅有153公分，身材十分嬌小加上呆萌的長相讓網友大讚：「原地加入各個偶像女團都可以！」今天就來看看她私下的模樣！

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鬼頭明里擁有輕鬆轉換任何角色的堅強實力，外型甜美且對穿搭的品味也十分有一套，由內而外所散發出的魅力無懈可擊！

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