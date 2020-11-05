日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的少年漫畫，在今年終於被改編成第一部動畫電影《鬼滅之刃：無限列車篇》，同時看見日本票房已經狂破 100 億日幣票房，目指宮崎駿《神隱少女》的最高票房紀錄之時，心癢難耐的台灣鬼滅迷率先在 10 月 30 日迎來劇場版在全台正式上映，在首周末就吸引了全台電影院的瘋狂觀影熱潮。不過在向《鬼滅之刃》煉獄大哥致敬之時，你是否也不禁好奇起究竟是什麼便當，才可以讓炎柱不斷用宏亮的聲音狂讚「好吃！好好吃！」呢？

原來漫畫作者鱷魚老師就曾在「大正小道消息」中正式透露煉獄大哥在無限列車上所吃的便當，正是牛鍋便當！牛鍋便當的主食是將牛肉與蔥、豆腐等食材一起放到鐵鍋裡去煮，並用甜醬汁去調味而完成，類似於現代的日本名料理壽喜燒。而煉獄大哥最喜歡的便當配菜是鹽燒鯛魚，底飯是番薯飯，如果是吃到番薯飯時，煉獄大哥就會開心到把稱讚從「うまい！（好吃！）」換成「わっしょい」，也是炎柱粉絲必知的貪吃鬼名台詞。

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由於《鬼滅之刃：無限列車篇》掀起的社會現象級觀影熱潮，煉獄大哥最愛吃的牛鍋便當也成為了日本推特網友的熱門討論美食，許多鬼滅迷不僅會專程去買牛鍋便當來跟煉獄娃娃一起吃，感受無限列車上的美味，更有人會在家自己做帶便當去跟同時分享炫耀。

在《鬼滅之刃：無限列車篇》所處的大正時期，有著牛肉當主菜的牛鍋便當也算是比較昂貴的上等便當，讓人感受到煉獄大哥不僅是老饕貪吃鬼，也真不愧是繼承了爸爸繼續擔任炎柱的名門之家，才能夠狂嗑這個一般平民可能無法負擔得起的高級鐵路便當，看了是不是也讓你想來吃一份大哥最愛的牛鍋便當呢？

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