網民集泰﹑韓、港三地冠軍自私選　韓代表零死角都輸畀謝嘉怡？

世界各地有不同的選美活動，今年度的《香港小姐競選決賽》就在8月份已經圓滿結束，冠軍得主就由海外佳麗8號謝嘉怡獲得。而隨後泰國方面就在10 月份舉行泰國賽區的《環球小姐》選舉，由27歲的泰國加拿大混血兒Amanda Charlene Obdam（Amanda Obdam）奪得冠軍，緊接着就在近日《韓國小姐》選舉，22歲的大學生金慧真奪冠。

有鑑於這三場選美比賽時間上較接近，所以有不少網友就將三位冠軍得主作出比較。雖然泰國同韓國的冠軍得主顏值出眾，可是不少網友都覺得謝嘉怡最靚，是近年較為出眾的香港小姐代表。

不少網友都覺得謝嘉怡最靚。（娱扒爺微博圖片﹑資料圖片﹑misskorea_official＠IG）

奪得泰國賽區《環球小姐》冠軍的27歲Amanda Charlene Obdam（Amanda Obdam），是泰國同加拿大的混血兒，擁有一雙又圓又大的水汪汪眼睛，而且五官立體精緻，令她有「人間芭比」的稱號。另外，她還擁有170cm的高䠷身材，整體比例非常優越，絕對是360度零死角的美女。

Amanda 五官精緻立體.。（Instagram@amanda.obdam）

而韓國方面今年的《韓國小姐》冠軍由22歲的大學生金慧真奪得，在今年的新賽制之下，要求佳麗們在決賽中以素顏示人拍攝簡介照片，另規定選手們要穿著不暴露的全套正裝出場，望以展現韓國小姐的自然美。而金慧真在當中的表現最具出色，生得濃眉大眼的她五官不算立體，而且臉上還有一些嬰兒肥，但給人一種甜美同親善的感覺，而且身材平均所以令她獲得評審的青睞。

金慧真屬於甜美型。（misskorea_official＠IG）

至於香港代表謝嘉怡是中英混血兒，五官長得立體精緻，一雙大眼睛特別有神容易吸引人，而且其笑容甜美即使在決賽問答環節中，不太懂得回答問題，其笑容已經令她挽回不少分數。她雖然是混血兒，但長相比Amanda生得較為柔和有親切感，所以她奪得冠軍絕對是實至名歸，不少網友都認同她的美。大家都大讚謝嘉怡的外型是無得輸的。

謝嘉怡美麗之餘還多了一份親切感。（資料圖片）