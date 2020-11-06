高海寧拍內地劇人氣急升　盤點12位TVB花旦微博排名

無綫電視（TVB）製作的劇集除了陪同香港觀眾成長之外，亦影響不少內地觀眾，特別近年兩地跨平台拍攝的合拍劇陸續播出，所以對他們來講TVB的劇集﹑藝人並不陌生。近來花旦之一的高海寧更前進內地市場拍攝劇集《三十而已》令她大受歡迎，火速增加了知名度微博粉絲一日比一日增加許多。

除了她之外多位花旦的微博粉絲人數亦不俗，現在我們就來看看在同一年間証註冊（2010年）玩微博的花旦粉絲排名，意想不到的是有三位視后的排名始終不敵一位花旦，讓我們來看看吧！

《三十而已》令高海寧人氣急升。（影片截圖）

今年7月份在內地播出的《三十而已》大受歡迎引來廣大討論，其中飾演趙靜語的高海寧教訓同自己爭男友的江疏影戲份相當精彩，她用霸氣的態度同使出不同方法擊退小三的手段，令觀眾看得好爽讓人留下了深刻的印象。正因為如此她似乎打開了內地市場，近來更赴內地工作甚至獲邀出席「中國國際時裝周」，工作似乎接踵而來。

人氣急升的她目前微博粉絲人數就有135萬人追蹤，在眾多花旦中排行第三名。而她亦好識做不時會更新微博大方分享自己的日常生活，還會為自己的劇集宣傳，懂得同粉絲互動令她人氣有升無跌。

高海寧微博粉絲人數有135萬人追蹤，在眾多花旦中排行第三名。（sammkoling＠IG﹑微博截圖）

而排在第四名的就是39歲的黃翠如，雖然她主演的劇集不多可是參與了幾部劇集均在內地受歡迎。包括《溏心風暴3》﹑《使徒行者2》﹑《鐵探》等，加上其主演的合拍劇《使徒行者3》在內地率先播出，讓她有話題性。而且正因為劇集播出的關係，她會透過微博同大家分享，密密更新動態的她目前微博粉絲人數有123萬人追蹤。

黃翠如主演的《使徒行者3》在內地率先播出.。（黃翠如微博圖片）

同是39歲的唐詩詠自出道以來拍攝了多部TVB劇集，當中不乏多部爆紅劇集，就好似《東山飄雨西關晴》﹑《天幕下的戀人》﹑《溏心風暴》﹑《大太監》等，自然讓內地觀眾認識。但在2017年主演的《不懂撒嬌的女人》令她事業更上一層樓，同時在內地受歡迎讓她更加入屋。憑此劇而奪得視后的她目前微博粉絲人數有104萬人追蹤，已經相當不俗。

排在唐詩詠後面奪得第六名的則是姚子羚，自2002年出道至今所拍的劇集多不勝數，即使不多擔任第一女主角，但大家對她的印象並不陌生。再加上她懂得經營微博的關係，不時更新自己的動態令她目前有91萬人追蹤。

唐詩詠排名第五﹑姚子羚排第六名。（唐詩詠﹑姚子羚微博圖片）

第七名就是王君馨其目前微博粉絲有84萬人追蹤，大家對她最熟悉就是香港小姐亞軍的身份。但2008年參加內地綜藝《舞動奇跡II》的她慢慢打開內地市場，更因為劇集《城寨英雄》大受歡迎關係，令她知名度大增。同時懂得經營微博的她，還有留意內地不少綜藝節目，更會上貼微博表示自己追上癮，因此跟上潮流的她引來不少年輕網友關注，自然有話題度。

排第八名的則是陳自瑤她目前微博有80萬人追蹤，雖然她好少擔任第一女主角，可是在不少劇集中擔任配角的她表現都出色，就好似《天命》的諴妃﹑《洪武三十二》的陸苑莛等，多是古裝劇令人印象深刻。當然還有因為她老公王浩信的關係，大家亦對她關注一二。另外，她不時會更新微博這個更是重中之點。

二人的微博粉絲只差4萬人.。（王君馨﹑陳自瑤微博圖片）

第九名就是37歲的黃智雯，她在多套劇集中表現出色，雖然爆紅的劇集大多不是由她擔任第一女主角，但卻令內地觀眾印象深刻。包括《On Call 36小時》洪美雪﹑《老婆大人II》伍凱彤等，現在其主演的《使徒行者3》亦在內地播出，不時在微博為劇集宣傳令她多了觀眾關注。目前微博粉絲有62萬人追蹤。

排在第十名的是視后李佳芯有56萬人追蹤，當然大家對她熟悉的劇集就是《巨輪II》。之後主演的《踩過界》﹑《跳躍生命線》等都有不錯表現，2018年主演的《BB來了》更令她人氣大增。雖然近年因為某事件而令她少玩了微博，在不更新的情況下還有56萬人追蹤，成績已經算不錯。

黃智雯排在第九名，而李佳芯有56萬人追蹤排第十名。（李佳芯﹑黃智雯微博圖片）

而上位花旦湯洛雯就排在第11名，主要是近年主演的劇集量大增，令她有曝光率，再加上同馬國明的戀情關係，自然吸引人關注。她還不時懂得更新微博令她有31萬人追蹤。排在第12名的就是黃心穎，受力捧的她曾經出演多部重點劇集演出，自然受內地觀眾關注。但去年自「安心事件」爆發後，她成為討人厭女星，自然地令她微博人數有下跌的趨勢，截止目前為止追蹤人數有27萬人追蹤。

黃心穎排第12名﹑湯洛雯就排第11名。（黃心穎﹑湯洛雯微博圖片）

而另一位視后胡定欣的微博人數其實相當高，有317萬人追蹤，但亦只是排在第二名。當然在她未擔任第一女主角之前，擔演的配角角色相當精彩，包括《大唐雙龍傳》的婠婠﹑《西廂奇緣》的張念惠﹑《巾幗梟雄》的孫海棠等，隨後多次擔演第一女主角的劇集成績叫好叫座，特別是《城寨英雄》令她勇奪視后，而該劇在內地話題度好高。當然她亦因為懂得經營微博的關係，同粉絲互動令她維持一定的熱度。

胡定欣的追蹤人數好高有317萬人追蹤。（胡定欣微博圖片）

而在12位 TVB 花旦中微博追蹤人數第一名的就是陳敏之，她有462萬人追蹤。雖然她少在劇集中擔任第一女主角，但其主演的劇集有不少是爆紅劇，就好似《強劍》﹑《公主嫁到》﹑《金牌冰人》﹑《胭脂水粉》﹑《怒火街頭》等，令她多多少少有關注。而她不時亦會在微博更新動態，還拍攝不少視頻增加版面豐富性，另外因為有一顆熱愛祖國的心，不時關心祖國的一切同內地觀眾有共嗚，自然獲得大家支持。

陳敏之擁462萬人追蹤。（陳敏之微博圖片）

睇12位花旦微博排名: