碧咸15歲細囝Cruz留二撇雞瞬間變Man？萬人迷男孩宣示要成為男人

英國足球明星碧咸（David Beckham）與設計師老婆Victoria生下了3囝1 囡，組成了對全球時尚界極具影響力的時尚家庭，也讓其中3位星二代男孩尤其備受矚目，從小就已經接到各大品牌代言邀約。不過什麼事情會讓你覺得一瞬間老了呢？那就是感受到當年看著的碧咸囝囝轉眼間都已經長大成男人！

碧咸曾在節目上吐槽自己 3 個囝囝冇一個想繼承他的職業足球員事業，大囝Brooklyn想做時尚攝影師，二囝Romeo則熱衷於打網球，細囝Cruz則曾出單曲想模仿偶像Justin Bieber當歌手，反而是囡囡Harper Seven對足球運動還比較有興趣。不過即使不踢足球，碧咸的兒子們也繼承了爸媽的超棒好基因。日前不只碧咸二囝慶祝Romeo 18 歲生日，性感打赤膊「身高已經追上老爸」，現在就連年僅 15 歲的 Cruz Beckham 也身高迅速抽高，長成了小大人。

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曾經在 2016 年推出聖誕節單曲《 If Everyday Was Christmas》的 Cruz Beckham，已經從當年 MV 中可愛青澀的小男孩蛻變成了又高又帥的潮流男孩。同兩位阿哥感情勁好的 Cruz 日前在IG限時動態中一齊玩變臉模式，幫自己逐漸成熟的少年臉龐加上假鬚，戴埋「碧咸款」充滿雅痞男人味的黃色太陽眼鏡，15歲的Cruz拎住呢張相話係30 歲可能都有人信。

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而最近剛曬出「有錢都未必買得到」抽籤潮鞋 Dior x AJ1 的碧咸二囝Romeo，18 歲的他也跟著弟弟Cruz一起玩起假鬚遊戲，或許可以讓大家預見未來碧咸兒子們的中年模樣？你認為長大後的細囝Cruz帥度是否能夠與哥哥Romeo、Brooklyn一拼呢？

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