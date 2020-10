郭羨妮已經46歲,同1999年當選港姐時外貌未有太大變化。(IG:@sonijakk)

1999年港姐冠軍郭羨妮(Sonija)入行廿年,美貌依舊,完全睇唔出已經46歲。2011年Sonija下嫁內地武打演員朱少杰,翌年誕下寶貝女Kylie,眨下眼囡囡已經8歲啦﹗Sonija係中英混血兒,囡囡Kylie都係天生麗質嘅美人胚子。

郭羨妮不時分享親子時光。(IG:@sonijakk)

Sonija喺佢嘅IG同大家Share囡囡嘅大側面靚樣,留言:「I have made a copy of me. 」見到Kylie將頭髮撥埋一邊,側面輪廓非常立體,雙眼皮深邃睫毛長長,靚到不得了﹗郭羨妮以前曾分享一張小學畢業照,同Kylie似足餅印﹗

其實圈中仲有好多餅印星二代,點擊睇下邊對最似:

