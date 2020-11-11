分析《后翼棄兵》Anya 4大秋冬穿搭重點　借鑒實用配飾點睛術

最近有一部Netflix迷你劇《后翼棄兵 The Queen's Gambit》口碑很棒，被稱為「年度大女主爽劇」，豆瓣目前評分9.2。「后翼棄兵」是劇名，也是國際象棋裡開局的一種方法。這部劇雖然講的是「天才少女捉棋，一路所向披靡」的故事，但無論運鏡還是服裝，以及鏡頭的色調，每一處美學細節都值得細品。

全劇佔大篇幅的情節，是女主角Beth在每次棋局較量中的金手指。不過就算你和筆者一樣對國際象棋一竅不通，光是看Beth的穿衣打扮也能看得津津有味。她的打扮得體而不失優雅，用如今的審美來看既是流行的複古風，又洋溢著當代的極簡美學。沒有過分暴露和難以駕馭的款式，普通人也能藉鑑。筆者今天就藉著這部劇，幫大家整理了一份實用職場日常穿搭指南。

不妨先按圖了解《后翼棄兵》故事脈絡：

+ 4 + 4 + 4

連身裙夠莊重、復古上衣突顯簡約美…按圖即睇《后翼棄兵》女主角Anya 4大穿搭重點：

+ 27 + 27 + 27

這部劇中除了大女主的情節主線，展示的許多美學細節也非常值得關注。比如Beth重新自己購置家具裝修一新的家，無論椅子還是檯燈，都是當時的經典設計。體積感強烈，色彩明度低的複古轎車，讓人想到同樣歷史背景的電影《綠簿旅友 Green Book》，以及當年對於此類工業設計的大膽創造。

《后翼棄兵》不少分鏡均嚴謹遵照黃金分割美學：

+ 19 + 19 + 19

還有不少精確如黃金分割的鏡頭構圖，合理懷疑導演在向Wes Anderson和寇比力克（Stanley Kubrick）的運鏡致敬。總之，這是一部「爽但真實，還有驚喜」的大女主劇，帶著一顆欣賞美的心去看，相信你不會失望。

點擊下圖看更多女主角Anya Taylor-Joy的靚相：