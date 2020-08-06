多圖分析《三十而已》美指：靠生活邏輯　視覺建構女人30欲望困境

內地劇集《三十而已》充溢著的社會話題，引發了觀眾的廣泛討論。有的人外表光鮮，但身若浮萍難生根。有的人想向更高的階層進發，殊不知卻丟了更多。有的家庭平平無奇，卻也暗藏著掀起狂風暴雨的隱憂。 劇集將鏡頭對準三位三十歲的女性，展現了她們在家庭、職場等不同空間的故事，其中不乏對女性欲望、追求、困境的詳細描摹。觀眾的共鳴源自敘事的情感真實、生活真實，也依賴影像呈現的場景真實、質感真實。而這後者，就離不開美術部門花費的功夫和心思。為此，影視獨舌採訪了《三十而已》的美術指導邸琨，和她聊了聊幕後的創作故事。

《三十而已》美術指導邸琨（網上圖片）

求真的細節控

「故事發生在上海，我們希望給觀眾帶來的是大家想像中的魔都風貌，在那裡形形色色人的生活環境。」

創作之初，邸琨和她的團隊就為《三十而已》的美術設計定下了這樣的總目標。作為一部都市生活劇，《三十而已》在美術方面的創作難點在於，既要滿足觀眾對都市生活的想像，同時又要有真實感。既要展現人物住所的生活品質，同時，還要用場景和氣氛刻畫他們面臨的真實困境。

那麼如何打造王漫妮、顧佳、鐘曉芹三人的活動場景？「美術團隊是需要先出方案，根據劇本中描寫的人物性格、職業等去匹配角色的存在環境。」邸琨表示自己和團隊前期做了大量的人物場景采風和篩選工作。

王漫妮是典型的「滬漂」，做著奢侈品銷售的光鮮工作，卻也為了想要更自主的生活而苦苦掙扎。「導演訴求是要她第一個住宅在燈紅酒綠的都市核心，但是她資金有限，所以她早期租的是上海市區的老小區，陳設簡陋。」為了找到這一環境，美術團隊走遍了上海老城的大街小巷，才最終找到了那個能看到上海地標建築，面積小，還一點也不正正方方的開間。

當然劇中除了這樣的實景拍攝，還有很多場景是在攝影棚裡搭建的，比如顧佳的新房。全職太太可能是最難的一種職業，尤其是顧佳這種。有個沉醉在自己世界裡的藝術家丈夫，生活中需要解決的種種難題自然都會堆到顧佳面前，小到穿衣吃飯大到解決業務困境，她要把家裡家外打理得井井有條。

為此，美術團隊專門考察了具有代表性的全職太太的生活習慣和生活方式，綜合提煉出人物的生活環境。這種工作，精細到搭建場景的材質、生活道具的品質都要仔細選擇。大理石鋪地、水晶燈照亮的電梯走廊，帶滑梯的兒童房，象徵著一家三口和美的裝飾漫畫，富有寓意的藝術品…

因為許幻山職業的原因，家裡用了很多水、弧線、玻璃鏡子的元素…其中最引人注目的，是那個佔了大半個桌面的琉璃水流雕塑，按照顧佳的話來說這能讓自家煙花生意風生水起，也讓觀眾感覺顧佳這個人物為家付出一切的性格特徵。作為重要道具，那個雕塑是美術團隊專門為顧佳選擇製作的。

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再比如鐘曉芹的家設定在上海的老公房裡，美術團隊細緻還原了紅磚牆、鐵藝鋼窗、焦糖色護牆的老樓風格。在此基礎上，還加了一些年輕人的生活元素，藍色配花藝圖案的壁紙，淺色簡約的傢俱，整體感覺復古而又文藝。

除此之外，還有鐘曉芹家碩大的魚缸：「劇本裡提示說陳嶼什麼都不喜歡，就喜歡養魚，而鐘曉芹喜歡貓，當天生是剋星的魚和貓相遇，衝突不可避免。所以最後設計了逼仄的空間裡，卻有一整面都是魚缸的佈局。」

不喧賓奪主的設計方法

「其實《三十而已》這部劇我們還搭建了一個景，就是每集結尾賣蔥油餅的一家三口。設計之初就是要把場景落地，成為都市生活原汁原味的縮影。這個部分我本人非常喜歡。我們用一切從簡的方法處理細節，比如用啤酒箱子做的收納隔斷，用了很久的鬧鐘等等。」

「一切設計都要以作品需求為出發點」的觀念，是邸琨和她的團隊從業多年所一直堅持的。繼《大男當婚》、《食來孕轉》、《好先生》之後，《三十而已》是邸琨和導演張曉波第四次合作。她表示，這個過程中雙方都更加默契了。

2001年邸琨從中國戲曲學院畢業。從最早在趙寶剛導演的電視劇《拿什麼拯救你，我的愛人》中擔任美術指導，到在張一白的電影《將愛情進行到底》中擔任美術指導，她一直在影視美術領域深耕。

2001年邸琨從中國戲曲學院畢業。從最早在趙寶剛導演的電視劇《拿什麼拯救你，我的愛人》中擔任美術指導，到在張一白的電影《將愛情進行到底》中擔任美術指導，她一直在影視美術領域深耕（《諜戰深海之驚蟄》劇照截圖）

邸琨的作品以電視劇居多，而在類型上又以都市現代題材劇佔大部分，比如《好先生》、《精英律師》等劇。除此之外，她還參與過《遠大前程》、《諜戰深海之驚蟄》等年代劇，《媚者無疆》等古裝劇的美術指導工作。

而無論做什麼類型的劇，邸琨都有一個標準，就是「好看」。在立足真實的基礎上，就算年代戲她也要做時尚。

《遠大前程》以20世紀20年代的「魔都」上海為背景，講述以洪三元為代表的一批年輕人在亂世打拼的故事。「當時，我們用了經典的藝術裝飾風格的造型元素來還原那個年代，此外還特別注重細節設計的造型統一。」

對於擅長的都市現代題材，邸琨總結了兩點美術設計的創作心得。一方面，劇集保鮮期較短，抓住時下的流行趨勢來設計視覺效果，一般都會被觀眾喜歡。這就要求創作者的時尚嗅覺一定要敏銳，從時尚元素播報，到各種藝術展，捕捉的資訊一定要龐雜。

另一方面，都市劇也要抓住不同劇的不同氣質。「《精英律師》的主場景是律師的職場辦公環境，我們用了比較保守穩重的中古風。《三十而已》的場景多混搭，劇本人物層次比較豐富，所以整個的設計項目非常多。這就要求美術在繁多的時尚因素裡選取適合人物的設計。這些設計既能當不突兀的背景，又能在環境裡突出主題。」

談及此處，不得不提邸琨和美術團隊在《三十而已》中的一次嘗試。在設計王漫妮工作的奢侈品店時，為了能讓空間更有視覺衝擊力，團隊用了虛實對比的鏡像結構，融合了歐式建築的造型。這就需要店中的柱子一半是大理石材質、一半是金屬。這也恰恰成了他們當時的一個技術難題。

「從3D列印技術難成型到手工製作的失敗，我們團隊一度沒有信心堅持下去，但好在沒有放棄，最後我們用了制模技術和傳統手工技術結合的方式才最終完成。」作為觀眾，我們可能注意不到那些有造型感的柱子。但就是在那家店裡，王漫妮看清了別人，也找回了自己。美術的設計製作，造就了真實的場景空間，完美詮釋了王漫妮的戰場。

從事美術工作多年，邸琨一直保有赤子之心，注重積累沉澱。專業上遭遇、克服的那些困難，最終都成為了她的寶貴經驗。「我喜歡觀察生活，然後選擇性地體驗生活。」在邸琨看來，永遠嘗試做得更好，是要求，不忘對專業的熱愛，是內在驅動力。

以最高標準打造作品，她的探索，一直在路上。

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