《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）自在Netflix上架以來，一直長居十大最受歡迎劇集。即使不懂國際象棋，看由Anya Taylor-Joy飾演的天才女生，在當時男生主導的棋盤上鋒芒畢露，也十分痛快。劇集全由女性主導，眼線妝容亦藏暗示？

【后翼棄兵】《后翼棄兵》爛茄評分達滿分，IMDb則達8.9分。（《后翼棄兵》劇照）

《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）講述Elizabeth Harmon（後稱Beth）因一次車禍成為孤兒，繼而成為天才少女棋手的故事，亦是少有女性為主導的美劇，勢成年度最強美劇，場景絕美被形容似電影《布達佩斯大酒店》，劇中連妝容都大有學問。

【以下含部份劇透，逃生門在此】

《后翼棄兵》爛茄評分達滿分 不可不知的6件事

《后翼棄兵》爛茄評分達滿分，雖是劇集，製作卻不輸電影，短短7集，即使不懂國際象棋，不知道何謂「后翼棄兵」，也會看得很過癮。

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女人要學部署 如何「落子不悔」

Beth Harmon（Anya Taylor-Joy飾）在媽媽自殺後，住進孤兒院，在地下室跟校工學習捉棋，也跟唯一的朋友一起濫用藥物，自此便在天才與瘋子間遊走。天才與國際象棋，或許未必是十分「貼地」的故事，但劇中更重要的是在那個女生身心都不由己的年代，女人們如何「佈局」、如何「部署」、如何棄子而進、如何落子不悔，才能打出勝利一仗？又或是，學會如何去「輸」？

【后翼棄兵】四個女人，兩個年代，如何「輸」，是一個重要的課題。（《后翼棄兵》劇照）

女角色命運皆坎坷

劇中四位女角色，都充滿悲劇感覺，命運令她們不由自主，即使染上毒癮或酗酒，都似是無可奈何的事。四個女人，兩個年代，如何「輸」，是一重要的課題。女主角生母Alice是前康乃爾大學數學系教授，這亦解釋Beth的數學成績一直超卓。生活逼人的情況下，Alice只好帶着女兒行乞似地走到前夫的屋前，要他照顧女兒，Alice終受不住失敗選擇自殺之路，給女兒Beth留下的只有她那句做不到的座右銘：

一個堅強的女人才可以獨處，特別在這世代，人人都為了擁有些甚麼而妥協。 Alice

後來，Wheatley夫婦收養了Beth，隨着丈夫的離去，Wheatley太太與女主角Beth的命運開始互相影響、成為彼此的支柱。劇中Alma Wheatley因為丈夫的離去，酗酒濫藥，彈得一手好琴，卻只能用來撫慰自己，直到她發現Beth是天才兒童，而參加國際比賽竟能贏得獎金，她重新找到了生命的重心。最深刻的一句對白，是Beth在輸掉比賽後，不屑她的安慰，Wheatley太太卻說：

但我知道輸的感覺，而你現在也知道了。 Wheatley太太

【后翼棄兵】Wheatley太太：「但我知道輸的感覺，而你現在也知道了。」 （《后翼棄兵》劇照）

重遇故人想贏先學如何「輸」?

養母Wheatley太太離世後，Beth一蹶不振，酗酒度日，精神也出現錯亂，而她剛好在超級市場中碰到從前的中學同學，推着嬰兒車，底下卻藏着數袋酒。昔日的天才，到底和當天她恥與為伍的同學，有何分別？女人的命運是否最終都如此？最後，孤兒院的好友Jolene找到她。Jolene到最後還是沒人收養，可她正儲錢讀書當上律師，也在律師樓工作，她卻把學費借給Beth。

她們回到孤兒院，回到己故校工的地下室，校工也就是Beth的棋藝啟蒙老師，房內滿是有關Beth的剪報，Beth於是憶起與他的一段話：

你現在認輸，（立即）棄子認輸。 校工Shaibel

可是你沒有告訴我這規則。 Beth

你已輸掉這盤棋，這不是規則，這是體育精神。 校工Shaibel

整整7集中，Beth第一次失聲痛哭了起來。

在捉棋的過程中，當意識到棋子已到末路，便要立即優雅大方地「認輸」，不會再苟延殘喘。Beth於是跟友人一起研究，不再只靠「直覺」勝出，也學會了選擇自己最舒服的「戰術」，那樣才落子不悔。

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參考資料：The Guardian,Cnet,