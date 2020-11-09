鬼滅之刃｜香港未上映已引起轟動　足本動畫登錄線上任睇先頂癮

被譽為近代最具影響力的日本超人氣奇幻漫畫《鬼滅之刃》紅爆全亞洲，就連木村拓哉和女兒木村光美公開講過是擁躉。漫畫改編的電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》於今個星期殺到來香港，「黃Viu煲劇平台」為劇迷準備了全套足本版26集動畫，在電影上映前回味一下。

動畫《鬼滅之刃》足本版已經登陸「黃Viu煲劇平台」。

《鬼滅之刃》出自漫畫家吾峠呼世晴手筆，在2016年正式連載後，僅花了4年7個月便賣出了一億本（實體及電子版），期間還囊括多個漫畫大賞，包括年度最佳圖書，以及日本Oricon公信榜 2019年國內最暢銷漫畫，還首度打破《ONE PIECE》11連勝紀錄；動畫版在2019年4月登場後，也獲得日本具公信力動畫雜誌《Newtype》所頒發的電視動畫作品獎、男性角色獎、女性角色獎等多項大獎，榮登動漫界一哥。

《鬼滅之刃》出自漫畫家吾峠呼世晴手筆，在2016年正式連載後，僅花了4年7個月便賣出了一億本（實體及電子版），期間還囊括多個漫畫大賞。

綜觀以上各個驚人紀錄，業界人士以及動漫迷對於《鬼滅》電影版自然睇高一線，在台灣首三天票房突破新台幣1.17億元（約3200萬港元），而日本上映僅僅10日已經超過100億日圓票房（約7.5億港元），打破了《千與千尋》於2001年上映25天後才突破百億的紀錄，還一舉創下最高開畫票房、最高單日票房和單日最多觀影人數（平日、周末）三項日本影史紀錄，觀影人數超越1189萬。有網民在網上發起「二刷」、「三刷」運動，表明願意睇完再睇。再度刺激票房。

電影票房高收，《鬼滅》也被視為疫情下的日本經濟救星，大小企業紛紛聯乘動畫，製作周邊產品。除了即將在下年推出家用電子遊戲外，近日《鬼滅》還與日本JR電車聯手推出「真・無限列車」，以及期間限定的鐵路便當，甚至有旅行社參照漫畫規劃旅遊路線，刺激旅遊業。

《鬼滅之刃》講述日本大正時期，平凡農家少年「竈門炭治郎」繼承亡父工作，靠著賣炭勉強支撐一家七口，在山上過着樸實的生活。某一日他回家途中竟發現全家遭鬼王無情屠殺，唯獨妹妹禰豆子以「鬼」的形態存活於世。

《鬼滅之刃》講述日本大正時期，平凡農家少年「竈門炭治郎」繼承亡父工作，靠著賣炭勉強支撐一家七口，在山上過着樸實的生活。某一日他回家途中竟發現全家遭鬼王無情屠殺，唯獨妹妹禰豆子以「鬼」的形態存活於世。為了尋找拯救妹妹的方法，炭治郎在鬼殺隊富岡義勇的推薦下，拜鱗瀧左近次為師，並學會呼吸法和劍術，從此踏上斬妖除魔的冒險旅程。動畫《鬼滅之刃》足本版已經登陸「黃Viu煲劇平台」，還沒趕上《鬼滅》熱潮的你，不妨趁機惡補劇情，見證炭治郎和禰豆子的動人親情。

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