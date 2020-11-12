謝安琪接家人同住4000呎比華利山　賣大埔中心輕鬆賺147萬

謝安琪和張繼聰一家所居住的大埔比華利山別墅環境清幽兼私隱度高，一向都是超搶手的豪宅之選。惟今年因受疫情影響令本港樓價下跌，今年頭8個月僅錄得15宗二手買賣，當中12宗都要蝕讓出去。市道不如意之下，謝安琪雖然暫時未有計劃放出比華利山的物業，但近日卻在疫市中沽出大埔中心的物業，穩袋147萬。

謝安琪近日在疫市中沽出大埔中心的物業，穩袋147萬。（資料圖片）

據土地註冊處資料顯示，謝安琪於2014年12月以350萬買入的大埔中心20座高層C室的315平方呎兩房單位，近日以497萬成交，持貨6年輕鬆賺147萬。該單位本來是謝安琪的家人居住，不過據聞謝安琪為了父母可以住得舒服一點兼有個照應，現已安排家人一同搬入4000呎的比華利山別墅。

謝安琪和張繼聰現時住在4000呎的比華利山別墅。（Instagram：@kaytse）

謝安琪為了父母可以住得舒服一點兼有個照應，現已安排家人一同搬入4000呎的比華利山別墅。（Instagram：@louischeung2013）

謝安琪和張繼聰成為豪宅業主之前，兩人於結婚初期同住在張繼聰家人的公屋單位，其後以9000元月租住在大埔一間村屋。直到兩人分別憑一曲《囍帖街》和電視劇《老表，你好嘢！》人氣十級跳，之後更以28000元月租搬入2686呎的比華利山別墅單位，之後再於2008年金融海嘯時趁低吸納以1200萬買入同屋苑的翠樺道4000呎獨立屋，至今已住超過10年。

謝安琪張繼聰一家現居於比華利山別墅，全屋面積約4,000呎。（IG＠louischeung2013）

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