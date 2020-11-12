伊能靜雙11爆買900件貨　血拼到最後1秒震驚網民：要塞爆新屋為止

雙11人人都瘋狂網購，台灣女星伊能靜結束買買買，12日在微博「報告戰況」，自爆光是11跑當日就開衡3個帳號購買了397件商品，加上第一波優惠期11月1號至3號一早落單的500多件商品，總共掃足900件貨，戰況驚人！

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伊能靜曬出其中一個帳號的截圖，單係等發貨加代收貨的商品就已破百件，她透露當中最貴的商品是萬元面霜，買最多的則是護膚品及要放在新屋的綠色植栽。而且她把握時間血拼到最後，在最後3分鐘購入洗衣機清潔劑、入浴劑，倒數1分鐘還再入手按摩油，並稱囤最多的是面膜！

伊能靜又指正在吉屋中等著，直呼「期待家裡爆倉」，而雙11快遞量大增，她不忘催促快遞哥哥：「我先給你點讚！！！」

網友看到伊能靜的雙11戰績，驚呼「太能買了」，笑稱伊能靜應該是一整天都在逛購物網站，「馬雲感謝你」，還有網友直問「姐，我去你家收紙箱可行？」引起其他網友跟隨「一起呀」、「這也是筆不菲的收入」。

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