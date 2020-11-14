木棘証人．全劇劇評｜本年度最有驚喜之作　韋家雄都唔係最大因素

無綫劇集《木棘証人》播映完畢，雖然第二周只有約20點收視，成績有點慘淡，但網上反而就一片好評，無不讚賞劇本的用心以及演員們的傾力演出，特別是韋家雄與羅子溢（前名：羅仲謙）這對新鮮配搭引爆出的喜劇效果，實在是罕有的。

好彩結局鏡頭唔係一齊去BBQ。（《木棘証人》截圖）

單看第一集，大家就清楚《木棘証人》是屬喜劇小品，主打節奏快，輕鬆，笑位多，劇名亦與上一套《C9特工》一樣，玩「食字gag」，《木棘証人》又能解作「木獨、棘手的證人」，也是目擊證人，可能年輕一輩會覺得過時「老土」，但同時也居有80年代香港電影的味道。

羅子溢相隔四年要拍TVB劇，演技進步了不少。（《木棘証人》截圖）

收視偏低，其實也有很多因素，例如節目安排，或是觀看習慣，又抑或是演員陣容，甚至劇名，都有關係，並不能單睇收視數字就去評定一套劇集的好壞，就正如ViuTV近期播出的《暖男爸爸》和《歎息橋》等劇集一樣是高品質之作，而且更吸引到一大班忠實觀眾。

搞笑「福祿壽」這個崗位出現過不少劇集之中。（《木棘証人》截圖）

韋家雄好睇在於可以一面正經地搞笑。（《木棘証人》截圖）

當然，由一套劇的演員陣容，就已能夠猜到它是不是「重頭劇」，燈油火蠟要錢，其實演員部份的支出更大，有Budget，自然就有林峰、王浩信、秦沛、苗僑偉。坦白說一句，可能正因為「冇Budget」，監製才搵韋家雄擔任男二「阿帆」這個角色，同時用了一班平時拍劇只有「跑龍套」角色的演員做配角，但同時也因為這個「冇Budget」，觀眾才能發現這一班默默耕耘的綠葉，發覺原來他們都識做戲，而韋家雄雖然不是高大威猛，但卻是由頭帶到落尾，演出有喜感之餘又立體，甚是好看。

配角都可以有突出表現。（《木棘証人》截圖）

劇集有口碑，最大因素還是要歸功於劇本，否則有再好的演員都只會變成「膠劇」。雖然《木棘証人》是低成本製作，但卻沒有「膠化」，節奏明快毫不拖拉，首兩週劇情以輕鬆搞笑為主吸引收睇，第三、四週則走懸疑查案路，最後一集就是全劇最高潮位，再來個Happy Ending。唯一不足之處，就是整套劇略欠連貫性，差了一條主要的故事骨幹貫穿整套劇，所以會予人一種「唔知要追乜」的觀感，故事完整但就欠了些追看性，實在有點可惜。

張曦雯的跳脫演釋在網上製造了不少話題。（《木棘証人》截圖）

總體而言，《木棘証人》一套值得75-80分的作品，輕鬆搞笑，對白有幽默感，主角乃至配角的描寫亦相當立體且貼地，例如高力基（羅子溢飾）就是一個做事橫衝直撞但又富有正義感的人，李浩帆（韋家雄飾）就是美劇《The Good Doctor》主角的「平民版」，高智力卻不懂交際，李頌盈（張曦雯飾）就是一個香港女性的「悶騷」，知性冷靜而且不輕易流露自己的感情，Yuki（張秀文飾）則是「終極港女」的人版。透過劇集，大家都看到身邊朋友的某些特質，又或者似照鏡一樣睇到自己，這些都可以增加觀眾的代入感，也就是好評如潮的最大原因。

張秀文真的是將「港女」討厭的一面發揮到極致。（《木棘証人》截圖）

上幾篇劇評曾經提及，一套劇的第一集是最重要的一集，一定要吸引！其實結局也十分重要，一樣要花思而且還要有「回甘」，要令人回味以往出現過的劇情。在這一點上，《木棘証人》是成功的，雖然是喜劇，但《木棘証人》的主線還帶有懸疑的元素，而且更隱藏了伏線，還記得頭三集中李頌盈（張曦雯飾）講過：「唔知點解阿哥（韋家雄飾）會咁信高力基（羅子溢飾）」嗎？其實就正是與後來高力基的父親救過李浩帆有關，而Gordon（徐榮飾）由美國回到香港爭家產，亦是因為廿年前殺了高力基的父親和李浩帆的母親，才被葉長樂（劉江飾）送到美國。細味嘴嚼後，就會發覺一切設定也是事出有因，能令人邊看邊思考，十分有趣。

其實劉江表現都十分好，可惜已經離巢。（《木棘証人》截圖）

這個亦是港劇成功之處，如何在有限成本之中，拍到能力之內最高質的劇集，沒有大埸面嗎？那就再雕琢一下對白吧，不是「大Cast」演員陣容，那就將角色寫得立體，特別一些吧，套用《反黑路人甲》、《踩過界2》的林志華監製在專訪中的說話：「務實啲做好一件事反而最吸引」，不追求《權力遊戲》或者《王冠》一般的豪華場面，反而更能適合香港人口味。

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