SHINee珉豪放棄提前20日退伍　今早離開海軍兵營獲大批粉絲迎接

現年28歲的韓國男團SHINee成員珉豪，於今日（15日）正式退伍，結束一年零八個月的軍人生涯。

珉豪正式結束一年零八個月的軍人生涯。（OSEN）

珉豪今日早上戴上口罩、穿上軍服離開軍營，並向場外多名粉絲及媒體敬禮宣告退伍。他接受記者訪問時表示：「身為韓國的青年，完成軍人義務後，我會展現出全力以赴的模樣給大家看，謝謝這麼多人來，必勝。」他亦有在官方社交網站向粉絲們表達退伍感言：「沒想到我也會有這一天，現在還沒有退伍的感覺，心裡很悸動又幸福。給信任我並且靜心等待的SHINee WORLD（SHINee粉絲名），不管要去哪裡，現在就跟著崔珉豪一起奔跑吧！我愛大家！」

珉豪今日早上戴上口罩、穿上軍服離開軍營。（OSEN）

珉豪於去年4月以海軍陸戰隊身份入伍，並在1200名新兵中以第三名的優異成績完成新兵訓練，更於今年2月由一等兵獲升上等兵，之後更晉升為兵長。由今年初起，韓國軍人都能在兵役裏最後的休假中直接退役不用再回軍隊，而珉豪亦本來可於上月27日提早退伍，不過他堅持參加護國訓練，兼向後輩傳授訓練及個人戰術經驗而放棄提早20日離開軍營。

Key今日（25日）上載SHINee四位成員們聚首一堂的照片。（Instagram：@bumkeyk）

SHINee只剩泰民（左二）還未當兵，溫流（左一）、Key（右一）和珉豪（右二）都已經全部服役完畢。（Instagram：@shinee）

另外，繼溫流及Key分別於今年7月及10月退伍之後，珉豪成為SHINee隊中第三位完成兵役的成員，現在只剩下以SOLO歌手身份積極活動的「忙內」泰民還未服兵役，1993年出生的他預計下年將會入伍。

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