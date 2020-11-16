SM新女團aespa再惹抄襲風波　與《英雄聯盟》MV情節有8成相似

韓國三大經紀公司之一的SM娛樂即將於明日（17日）推出新女團aespa，然而作為東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)和EXO等的師妹團卻未有預期般受到大眾期待，成員們早前更連環爆出醜聞，不但嫌前輩醜、洩露公司計劃，甚至又煙又酒，成為SM史上第一個未出道已經備受各界抨擊的團體。昨晚（15日）SM娛樂公開aespa的出道曲《Black Mamba》MV預告，卻因為當中多處細節被指抄襲，再度引起網民熱議。

（左起）aespa四位成員Giselle、Winter、Karina及NingNing。（《Black Mamba》MV預告影片截圖）

SM新女團aespa成員連環爆醜聞 要像師姐少女時代一樣紅有難度

Lisa疑被SM新女團aespa抄襲 網民笑：以為四人女團等於BLACKPINK

aespa四位成員Winter、Karina、NingNing、及Giselle在MV預告中並列站在佈滿花花草草和蛇的地鐵車廂內，該場面被指與一名德國藝術家Timo Helgert的藝術創作一模一樣，而對方亦於MV預告推出後發聲：「我收到很多信息，他們（SM娛樂）並沒有問過我，而我亦沒有為他們工作，似乎他們抄襲了我。」而該地鐵車廂場景其實早已於NCT U上個月推出的新歌《Make A Wish (Birthday Song)》最後一幕出現過，如今竟然成為宣傳工具為師妹團的MV揭開序幕，引起部分NCT粉絲的不滿。

MV預告中佈滿花花草草和蛇的地鐵車廂內，被指與一名德國藝術家Timo Helgert的藝術創作一模一樣。（《Black Mamba》MV預告影片截圖）

德國藝術家Timo Helgert出post質疑aespa的MV疑似抄襲自己的作品。（Instagram：@vacades）

aespa MV預告中的地鐵車廂，其實早於NCT U上個月推出的新歌《Make A Wish (Birthday Song)》最後一幕出現過。（Facebook：@idolinews）

另外，aespa今次大玩虛擬團體概念，每位成員都有對應的虛擬角色，MV中一樣有她們的虛擬角色出場，更有不少網民指出與電玩遊戲《英雄聯盟》的虛擬女團K/DA於兩年前推出的《POP/STARS》MV情節極度相似，無論是地鐵車廂的場面設定、螢光色惡魔笑臉，還是手拿着噴漆的畫面，都與虛擬女團K/DA的MV不謀而合，抄襲風波引起大批網民關注。

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事實上，aespa已經不是第一次捲入抄襲風波，早前中國籍成員Ningning的虛擬角色因太像BLACKPINK成員Lisa而惹來網民抨擊，如今竟然連出道歌MV都惹來抄襲疑雲，令網民狠批得寸進尺，但SM娛樂至今卻仍然未為抄襲疑雲作任何解釋。

網友對比Lisa和Ningning的虛擬角色照，的確非常相似。（FB/@idolinews）

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