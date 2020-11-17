肥媽丈夫設靈｜謝嘉怡透露肥媽未能平復心情　政界猛人相繼到場

66歲藝人肥媽（Maria Cordero）丈夫施曉洋（Da Silva Ricardo Manoel 、Rick）於11月4日凌晨，在香港浸信會醫院因肺腺癌安詳離世，享年72歲。施曉洋今日（17/11）在香港殯儀館以天主教儀式設靈，圈中不少好友均有送上花圈悼念，包括古天樂、方中信、曾志偉、毛舜筠、關菊英、徐小鳳等；亦不少藝人到場見他最後一面。

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家燕姐表示有致電安慰肥媽：「明白肥媽非常難過，為老公個病付出好多，我都有打電話安慰肥媽，佢喊好難過，控制唔到心情，相信要多啲時間、畀多啲支持。」肥媽契仔陸浩明（6號）亦拖實女友來靈堂致祭：「一直唔敢打擾阿媽，好想快啲見到阿媽安慰佢，第日會同阿媽去飲茶，散吓心。」肥媽為應屆香港小姐冠軍謝嘉怡提名人，她與無綫高層樂易玲一同到場，謝嘉怡透露肥媽十分傷心，自己每日都會WhatsApp傾偈慰問；她參選時亦曾和Rick見面：「佢叫我小心啲，娛樂圈工作同我以前好唔同，但都好玩，叫我畀心機。」

圈中不少藝人送上花牌悼念：

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肥媽在靈堂內頻頻拭淚：