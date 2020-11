66歲藝人肥媽(Maria Cordero)丈夫施曉洋(Da Silva Ricardo Manoel 、Rick)於11月4日凌晨,在香港浸信會醫院因肺腺癌安詳離世,享年72歲,施曉洋今日(17/11)在香港殯儀館以天主教儀式設靈,翌日在聖若瑟堂舉行天主教彌撒大殮,隨即奉柩哥連臣角火葬場進行火葬。

肥媽與家人今日約於4時左右到場打點,靈堂上佈置簡約,施曉洋的遺照前擺放白色和黃色鮮花。

靈堂內佈置簡約。(陳順禎攝)

肥媽在圈中人緣非常好,不少藝人都有送上花牌悼念,包括古天樂、翁虹、江美儀、陳展鵬夫婦以及海俊傑夫婦等等。而肥媽送上的花牌上則寫上「See You In Heaven, Your Loverly Wife, Maria」。

圈中不少藝人送上花牌悼念:

坐在靈堂中的肥媽戴上太陽眼鏡,但依然難掩哀傷神情,每逢親友上前安慰時,肥媽總是一擁而哭,有時更需要拿下太陽眼鏡用紙巾拭淚。