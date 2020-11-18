66歲林青霞貼年輕照熱爆微博　化妝檯曝光揭示另類收藏

現年66歲的林青霞事隔6年之後再回歸微博，繼同大家分享家庭趣事之後，在18日的凌晨時段上貼一張年輕照片，絕色美貌氣質出眾令不少網友激讚，更令她火速登上微博熱搜廣受討論。

林青霞事隔６年之後再回歸微博。（林青霞微博圖片）

眼見照片中的林青霞濃眉大眼，膚質白皙﹑輪廓分明，配合中分的飄逸黑髮，整個人靚到不得了。而她則留言道：「年輕的時候。」想必她都覺得時間過得好快，轉眼間已經是一位66歲之人了。雖然現時不在年輕，不過在許多網友心中她仍然是大美人一名，大家紛紛留言道：「每個階段不同的美」﹑「現在也好美」﹑「是大氣的美」等，永遠都是大家的女神代表。

年輕時真的好美。（林青霞微博圖片）

另外，熱衷寫作同閱讀的林青霞，還向大家展示了她的化妝檯，不過整張化妝檯都擺滿書籍，全部都是好友所送的書，她留言道：「這不是書桌，是我的化妝檯，疫情買了很多書，文友們也互相送書，所以搞成這樣。有個好處，床頭看書順手選出也方便，要看的都在手邊。」不過化妝檯有一個亮點，就是林青霞收藏了許多各行各樣的眼鏡，乍看之下有超過十幅，看來她是一位眼鏡達人。

化妝檯有好多書。（林青霞微博圖片）