大明風華｜朱亞文發揮神級演技扮明宣宗　不敵湯唯3分鐘哭戲吸睛

朱亞文與湯唯繼2012年合作拍攝電影《黃金時代》後，於《大明風華》中再續前緣，兩次合作朱亞文在戲中都不是湯唯感情首選，他自嘲是「高品質備胎」，直言：「備胎才有戲啊！」朱亞文也曾提到，他演出明宣宗朱瞻基的角色，除了忙著當皇帝謀劃國家大事外：「人生裡另外一件最重要的事，就是猜孫若微（湯唯飾）愛不愛我？」

↓↓↓湯唯《大明風華》超水準發揮神級演技！點圖看她的三分鐘哭戲↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

相關圖輯：【多圖】湯唯混血女兒激罕曝光 網友大讚：像你一樣漂亮！（點圖放大↓↓↓）

+ 12 + 12 + 12

朱亞文吸睛的不只他純熟的演技，低沈嗓音也圈粉無數。這次為了詮釋不同人生階段的明宣宗朱瞻基，朱亞文刻意練習不同的發聲位置，完美區隔詮釋角色性格：「我覺得我的自然音色偏厚，可能後面帝王氣的時候可以用到，所以前面皇孫階段，要公子氣重一些的時候，就得把聲音調到另外一個高度。」因而他在演譯前期的朱瞻基時，刻意以帶點輕挑的聲線來示弱當作保護色，在充滿算計的家族鬥爭中爭取生存。

↓↓↓點圖放大看更多《大明風華》劇照↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

前主播吳依潔3寶兒出生了 曝尪剪臍帶失敗「怕噴血」

沒有公開祝父親生日快樂 哈利與梅根又被譙！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】