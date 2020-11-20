小A辣揭變性手術1.5月後「動刀處」現況　網民：不能生就不是女人

小A辣2018年開始大動作整型，掀頭皮、削骨、墊下巴、隆乳樣樣來，只為了讓外貌看起來更像女人，直到10月，她終於前往泰國接受性別重置手術，開心成為真正的女人，卻意外引來部分網友狂批「沒月經、不能生就不是女人」，對此，她也傻眼回應了。

小A辣17日在社交平台透露，有生之年能變成自己想要的樣子，她真的很開心，至於有網民說：「就算變性也不會有月事跟可以懷孕生小孩」一事，她坦言自己並不想體驗這兩件事，試穿過衛生棉的她，真的被悶得很不舒服：「想到女生朋友每個月會不舒服，還有生孩子的痛，想到就可怕。」

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許多女粉絲紛紛浮出水面表達不滿：「女生的價值不是拿來流血生小孩的」、「誰說女人的工作非得是生孩子！」小A辣看了只無奈表示，其實仍有很多人有類似觀念：「太多傳統的刻板印象。」

就算動完手術，小A辣仍然會被部分網友批評不是天然的，她在留言區坦言目前罩杯是36D，被問到現在私密處的外觀時，她解釋和女生長一樣：「只是內在沒子宮。」至於是否會正常長毛，她則透露：「就跟男生的體毛位置一樣，我需要雷射了。」

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小A辣全文： 變成自己想要的樣子很開心 有人說就算變性了 也不會有月事跟可以懷孕生小孩 說真的我真的不要欸 想到女生朋友每個月會不舒服 還有生孩子的痛 想到就可怕 我還是當不能生跟沒月事的假女生就好

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