英國王室︳哈里認定梅根製作人前夫爆老婆隱私？勢搵機會正面開拖

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英國哈里王子為了老婆梅根，不惜與從小長大的皇室割蓆、還搬到梅根的家鄉美國展開新生活，對於梅根的深情天下皆知。因此，梅根的前夫Trevor Engelson，應該頗讓他感到顧忌——畢竟梅根曾經愛Trevor愛到無法自拔。

不過向來愛咬著梅根不放的「Woman‘s Day」雜誌，卻稱火爆浪子哈里準備與Trevor正面交鋒，理由是男方從事電影業，哈里與梅根計劃接戲，彼此經過一大堆的會議、面談，總有碰面的可能，哈里不一定能夠壓住對於Trevor的不悅。

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儘管Trevor已經再婚、並未對梅根舊情難忘，「Woman‘s Day」指哈里才懶得管這些，就是覺得Trevor超乞佢憎，深信Trevor一定曾對外爆料，八卦雜誌才會知道梅根那麼多過去，希望借機好好教訓Trevor一餐。

專門打臉八卦的網站，反駁「Woman‘s Day」亂寫一通，哈里和梅根並未如他們所講「爭取於新戲演出」，而是洽談監製自己想拍的作品，不見得一定同Trevor扯上關係，大家其實早就各行各路，河水不犯井水。

而在梅根嫁給哈里王子之前，哈里王子亦曾經有兩段有機會開花結果的戀情：

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按圖回顧更多有關哈里與梅根的新聞：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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