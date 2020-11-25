《戀愛可以持續到天長地久》班底新劇　上白石萌音與玉森裕太談情

憑主演《戀愛可以持續到天長地久》彈起的上白石萌音將在一年後重回原班劇組。確定將在明年1月主演戀愛職業劇《Oh! My Boss! 戀愛在附冊》（オー！マイ・ボス！戀は別冊で ），是一部以雜誌編輯部為舞台的原創日劇。

曾出演《花牌情緣》電影系列，也為《你的名字。》女主角配音的上白石萌音，人氣在出演與佐藤健共演的《戀愛可以持續到天長地久》後成功直線上升。這次她將在新劇裡化身希望無論是工作還是戀愛都恰如其分、想得到普通人的幸福的女主角鈴木奈未，是嚮往安定生活的年輕一代。

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故事講述奈未追著自己一直暗戀的青梅竹馬到了東京，並面試了東京大型出版社備品管理部工作，幸運地被錄取，殊不知她最後卻被派到了時尚雜誌編輯部。在那裡她遇見了最年輕的總編輯——優秀、毒舌、冷徹，正是奈未的上司寶來麗子（菜菜緒 飾）。

麗子對時尚一知半解的奈未態度十分冷淡，但在麗子手下工作的過程中，奈未對工作的意識也漸漸產生變化。除了麗子，她也在職場了遇見了「犬系公子」攝影師潤之介（玉森裕太 飾），對方脫線的提案也令她十分頭疼。在被魔鬼上司及犬系公子耍得團團轉的過程中，奈未卻漸漸找到了自己的夢想…

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對於這次的再次合作，上白石表示：「願意耐心教導我，對我而言猶如恩師般存在的劇組人員們，這次竟然再次收到了他們的邀請。這麼快就能和他們再合作，讓我既開心又緊張，這次是原創劇本。在閃閃發光的時尚雜誌編輯部裡工作的平凡新入社員，究竟會產生什麼變化，因為還不知道結局，所以很期待呢！我會享受其中的，請大家多多指教。」

將奈未點到陀陀令的「超抖S」魔鬼上司麗子一角，找來了現時熱播劇《七個秘書》中飾演警視廳警務部長秘書的菜菜緒飾演。這種角色對菜菜緒而言根本駕輕就熟，粉絲已經勁期待她的時尚穿搭了。

菜菜緒表示：「我飾演的角色是出現在劇名裡的BOSS，實在是太榮幸了。對於這個優秀且冷徹的抖S時尚雜誌總編輯一角，我將會傾注所有至今自己演出過的強烈角色的所有要素，以好好揣摩這個角色。希望大家也多多關注麗子在劇中的時尚穿搭。」

另外，男子組的卡士也很值得期待。與奈未猶如命中註定的相遇後，將她耍得團團轉的「犬系」攝影師潤之介，由Kis-My-Ft2的玉森裕太飾演。而奈未的前輩編輯中澤涼太則是由目前在《遙距戀愛》中飾演暖心男二的間宮祥太朗飾演。中澤涼太在劇中將會一步步被奈未的直率吸引。重點是，無論是玉森裕太，還是間宮祥太朗顏值都有返咁上下。《Oh! My Boss! 戀愛在附冊 》將在2021年1月，每週二晚間10點在TBS播出。