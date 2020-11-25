台女星丁小芹賣仿冒名牌袋遭判監兩年半　入獄日行蹤成謎變通緝犯

台灣女星丁小芹因販售仿冒的名牌手袋、衣服、背包等。遭到12名受害者聯合指控。被判處2年6個月徒刑，原訂於25日入獄卻冇影，正式遭到通緝成為「通緝犯」。她自從被告後，態度從囂張嗆法官「看不懂英文」轉為委屈哭窮，二審後才認罪，表示自己是中低收入戶，時薪只有200元台幣，希望能有機會重新做人。

丁小芹1999年出道一夕爆紅，一連串負面新聞毀了星途，從原本光鮮亮麗的藝人成為通緝犯，原訂25日入監，卻請假未到，新北地檢署認為請假理由不符合規定，因此駁回申請，依照程序通緝，《ETtoday新聞雲》記者稍早撥打本人手機，她雖並未關機，但也沒有接聽，傳訊也沒有回應，目前行蹤成謎。

台灣女星丁小芹妝容打扮濃艷，風格有幾分似日本天后濱崎步，勢估唔到淪落到賣名牌假貨：

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丁小芹2015年因為被合夥人發現疑似賣劣質手袋，加上財務糾紛鬧上法院，當時她在Facebook PO出聲明書自清，表示向購買源頭的美國網路公司查詢交易明細時，因該公司遭到合併而停止網站營運，無法取得詳細的交易流程資料，以致於提出的證據不被法院採信。

事後丁小芹不滿法官判決，在Facebook和網友互動時，更勁囂張串法官：「英文通訊法官檢察官不懂就這樣宣判，早料到。我也是受害者......」經此一次後，她不知悔改繼續賣假手袋，二審時才在法庭上聲淚俱下哭窮，表示自己是原住民、中低收入戶，當打工族時薪只有200元台幣，一個月月收最差只有7000至1萬元，還要養家人，希望法官能給予機會。

丁小芹被告上法庭後曾在FB作出道歉聲明。豈料其後與網友談起此事時，卻盡顯對法官的不屑，不知悔改（FB@丁小芹）

當時，丁小芹的律師表示，帳號確實不是她本人使用，沒有參與相關犯罪行為，之後上訴，會主動提出相關事證、證人。她目前已和部分受害者達成和解，但沒被公訴檢察官完全採信，認為她不知悔改，還否認犯行，掌握對自己有力的證據，卻不在法院審理時提出，要等上訴審理才拿出來，耗費司法資源，請求從重量刑，律師出面緩頰，希望法院從輕量刑，如今她入監卻放鳥遭到通緝，處境相當難堪。

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