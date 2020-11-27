45歲河莉秀變性後遺症多？歷兩次更年期欲輕生　骨頭脆過80歲阿媽

南韓藝人河莉秀素有「至索變性女星」之稱，雖然做手術後得到了渴望的女性身分，卻也不免留下了一些後遺症。她近日上電視節目《Video Star》，坦言現在雖然才45歲，但已經經歷了兩次更年期，甚至有嚴重的骨質疏鬆症狀，都是光鮮外表下不為人知的痛苦。

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河莉秀透露，其實在20年前剛做完變性手術時，就因為荷爾蒙變化太大的關係，提前經歷了1次更年期。她當時生理上會感到忽冷忽熱，心理情緒也很不穩定，情況最嚴重的時候，產生過好幾次結束生命的衝動。

河莉秀25歲變性，一直活躍韓流演藝圈，外貌當然也有「與時並進」不斷進化。按圖即睇河莉秀早年變性Look，而且近年素顏都好睇得吓：

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3年前，河莉秀跟結婚10年的老公MICKY離婚，當時為了走出失婚陰霾，就想重新減肥、讓自己變回漂亮的樣子，但運動時膝蓋突然非常疼痛，做了檢查才發現是骨質疏鬆症。因為她太年輕就動變性手術，加上頻繁減肥、穿高跟鞋跳舞，對身體造成負擔，骨質密度居然比80歲的媽媽還要低！

河莉秀在節目上透露其實20年前剛做完變性手術時，就曾因荷爾蒙變化太大的關係經歷過1次更年期（節目截圖）

不過，河莉秀對此看得開，認為「有得就有失是理所當然的」，只是最近二度迎來更年期，情緒上不免還是受到影響，很希望能再找回年輕時打拼的熱情。但節目主持人、其他嘉賓都暖心安慰，誇讚河莉秀現在依然很有活力，也說她工作時看起來相當幸福開心，「現在就已經做得很好了。」

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