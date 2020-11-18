粉絲用App將里安納度狄卡比奧「變性」　網民心動：似愛瑪屈臣！

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現年46歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），他初出道時因擁有俊俏外貌而深受歡迎，當中最為人津津樂道相信是在1997年上映的《鐵達尼號》（Titanic），電影還曾成為史上票房最高之電影。隨著時間流逝，雖然他變成大叔，但有網民早前透過App把里安納度狄卡比奧變成女性，沒想到結果非常驚艷，並獲大量網民轉發。他們紛紛大讚：「不管是男是女他都是美人」及「部份角度看似是愛瑪屈臣」等。

里安納度狄卡比奧在《鐵達尼號》的演出至今仍非常深刻。（《鐵達尼號》劇照）

外國有一名粉絲早前透過App，將多張經典的年輕里安納度狄卡比奧照片，轉換成女性模樣。沒想到這性別轉變，讓里安納度狄卡比奧瞬間變成「美人」。許多網民看過照片後，都按捺不住轉發照片，並大讚「不管是男是女他都是美人」、「臉好看的人如何變都好看」及「部份角度看似是愛瑪屈臣」，甚至有網民指他「完美演繹了雌雄莫辨」等，難怪年輕時的里安納度狄卡比奧當年能夠迷倒萬千少女。

除了里安納度狄卡比奧外，他在《復仇勇者》的拍檔，英國男星湯哈迪（Tom Hardy）也逃不過變成女生的命運。同樣沒想到，「她」也瞬間變成氣質的甜美女孩。

《復仇勇者》的兩位演員，沒想到他們變成女生後都非常甜美。（IMDb 圖片）

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