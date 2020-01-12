45歲河莉秀近照好「驚喜」　網民：呢位係乜水？

曾來港拍攝電影《桃色》的韓國變性藝人河莉秀，近年在演藝圈的聲勢大不如前，2017年更宣布與丈夫Micky離異，結束10年婚姻。 回復單身後的河莉秀，生活依然多姿多采，其五官更不斷進化，2020年的樣子就像中了「面目全非腳」般改頭換面！

河莉秀更獲封「南韓最美變性人」，性感形象深入民心。（河莉秀Instagram圖片）

快將踏入45歲的河莉秀，22歲開始到日本進行變性手術兼修讀髮型師課程，變性成功後獲韓國娛樂公司招攬成為模特兒，憑著一個化妝品廣告而為人所熟悉，獲封為「韓國最美的變性人」，並開始接拍電影。2004年，河莉秀來港拍攝楊凡執導的《桃色》，在亞洲其他地區打開知名度，獲邀到內地參與綜藝節目演出。

2004年來港拍攝電影《桃色》。（電影截圖）

重溫河莉秀變樣前的舊照

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雖然一直有幕前工作，但近年河莉秀的知名度已大不如前，年前更宣佈與丈夫Micky離婚。而為了保持外貌，河莉秀一直都有整容，更越整越重手，已去到面目全非的地步。最新的五官已變成最流行的「網紅臉」，又圓又大的眼睛、高鼻、尖下巴，基本上已認不出此人就是河莉秀。雖然越整越靚，成功變成一位美魔女，但與當初的河莉秀形象亦相去甚遠。

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