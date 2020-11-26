陳凱琳貼童年照證由細靚到大　出Po原來想教細佬3大IG呃Like大法

現年29歲的靚媽陳凱琳（Grace）不是會在社交平台分享靚相，日前她在IG貼了一張跟弟弟的童年照，原來是想幫龍鳳胎細佬Derek曲線宣傳他的IG，她大爆Derek原來一直都未開IG，又傳授呃Like大法給他。

Grace活躍於社交平台，想不到她的細佬Derek卻現在才開IG！（Instagram@ghlchan）

Grcae貼的童年相，見到她的樣子跟現在分別不大，似是迷你版Grace，小時候已經是個小美人，非常可愛！她寫道︰「我細佬終於開IG啦！（其實佢究竟知唔知而家喺2020年㗎呢？）Anyway，講返正題先，咁開咗IG之後，我細佬就問我呢個專家。Sorry, I mean,「用家」點樣玩架？作為家姐嘅我梗係要幫佢呃下like先啦！首先要知道：1. 好多人都鍾意睇泳衣相 （ok, 搞掂）2. 小動物或小朋友會比較受歡迎 （ok, 搞掂）3. 隨時可以出賣自己家姐 （ok, 搞掂）講笑啫！不過如果大家想嘅話都可以支持下我細佬，follow 佢個account，歡迎佢終於融入我哋2020年嘅世界啦！多謝」，非常搞笑。而Derek都學得相當快，已經在IG上載了行山和滑水相騷肌，又出賣家姐貼了一張兩姊弟童年照，所以帳號開了短短3天，就有3000多個粉絲Follow，好勁！

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