家居．築則｜台式大宅茶室好舒適　但廁所用玻璃牆天花加鏡勁離奇

無綫財經台節目《家居．築則》上集介紹一間單位，屋主鍾情台灣設計，由於台灣曾被日本入侵，所以設計裝修上也有日式感覺。

屋主喜愛台式設計。（《家居．築則》電視截圖）

單位用大量天然木材，因為台式風格崇尚簡約、實用性和通透的空間感。設計師將近客廳的客房拆去改為茶室，茶室有木製台階設計，靠窗的設計可以做到引景入室的效果，令室內空間增添大自然氣息。茶室有齊榻榻米和木材元素，設計師以茶室的概念，在細節上加以微調，再製造一個更符合家居需要的空間。而他利用台階製造了掀蓋式層板，下面是收納空間。茶室另一個功用是用來款待客人，足夠容納不少人。

飯廳有一組大組合櫃。（《家居．築則》電視截圖）

另外，電視牆則用了灰水泥色，感覺也非常夾。屋主從台灣購入電視櫃，難怪充滿台式感覺。儲物空間方面，飯廳有儲物櫃、茶室旁有書櫃、走廊有層架，可以收納雜物和擺設。而木元素也延伸到主人套房，包括衣櫃、書桌和床架等。最特別的是主人套房的廁所，設計師了用半開放式設計增加空間感，例如用玻璃牆身，又在天花位置放了一面鏡，又有仿木天窗和木紋地磚等，將大廳的感覺帶到睡房，不過這個廁所的設計令人聯想到酒店的廁所。

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