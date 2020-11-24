安樂蝸｜30萬翻新450呎蝸居　藍白簡約設計但梳化似足餐廳卡位？

J2節目《安樂蝸》最新一集由主持林穎彤與嘉賓梁敏巧參觀一間實用面積450呎的單位，屋內間隔有兩房一客廳一飯廳，是典型香港蝸居大小，屋主他們住了好幾年，因應囝囝長大，戶主決定為家裏來個大變身，希望更可以迎合不同家庭成員需要和有更多儲物空間。

客廳的牆掛了男屋主的結他珍藏。（《安樂蝸》電視截圖）

屋主一家三口住，他們需要有大量儲物空間，所以裝修後的蝸居，儲物空間超強，客廳有吊櫃、電視櫃和地台，連梳化也有抽屜放囝囝的玩具。飯廳有組合櫃，中間的弧形原來是為了遷就摩天輪擺設的線條，因為摩天輪是屋主夫妻的定情信物。客飯廳主要用藍色和白色，當中大部分家具都是白色，只有梳化和飯廳的一道門是藍色，顏色相對單調，驟眼看梳化沒有家的感覺，更像是餐廳的「卡位」。據主持說，為了有更多浪漫元素，客飯廳櫃身做了歐式花線，迎合到北歐簡約風，因為女屋主喜歡歐陸風情，餐枱也是特意打造的。

原來囝囝房的主題是沙灘 。（《安樂蝸》電視截圖）

為了迎合男屋主的生活需要，客廳有一張工作桌，另外也有一整幅牆給他掛結他珍藏。此外，囝囝房色彩繽紛，適合只有兩歲的他，設計師為了用盡空間，所以在窗台偷位做囝囝的睡床，旁邊加了高架床，方便將來給工人姐姐住宿。主人房方面，跟客廳一樣用了簡約設計和顏色。又有大衣櫃、地台，更有位放到整套鼓。全屋有很多儲物櫃，所以設計師在櫃身和櫃頂都加了滲光效果，減低壓迫感，連飯廳的窗簾頂也做了燈槽效果，看上去光一點。全屋的裝修連設計費是30萬元。

點擊下圖逐格看︰

+ 42 + 42 + 42

同場加映︰家居．築則｜600呎屋5人住工人姐姐睡床勁窄 仲似足坐監咁？

家居．築則｜600呎屋5人住工人姐姐睡床勁窄 仲似足坐監咁？