【狼殿下】李沁眼睛充血紅到好得人驚　原來係真實反應冇靠特效

由李沁、王大陸、郭書瑤等主演的劇集《狼殿下》正在熱播，最近更屢登熱搜廣受討論。在最近播出的集數中，飾演馬摘星的李沁徹底黑化進行復仇，一場崩潰的戲份演繹得非常出色，特別是雙眼通紅的眼神，原來這一幕戲因為高原反應而無意成就了她是次出色的表演，令她獲得不少網友激讚。

李沁的《狼殿下》大受歡迎.。（《狼殿下》微博圖片）

身為落難郡主的她為了復仇不惜犧牲一切，就在最近播出的集數中，她徹底黑化要復仇的戲演繹得非常出色。特別是她的眼神充滿了憤怒、不甘、委屈，眼睛更呈現紅紅的血絲，在眼睛的充血下為她更增添了殺氣。但原來不講不知充滿血絲的眼睛原來不是特效，而是李沁的真實反應。事關《狼殿下》長期在香格里拉高海拔地方取景拍攝，自然而然有高原反應，而且這場戲要有激動的情緒，所以無意地造就了李沁眼睛通紅的效果，當然還有加上燈光效果，兩者加持之下在電視畫面才會呈現如此通紅的眼睛。而總導演陳玉珊曾接受訪問時講道，演員們的確有高山反應，有時候講說話都會喘氣。

雖然整場戲李沁演繹得非常好，但眼睛部份的確嚇到不少網友，大家都為她感到心痛，同時亦明白到演員的辛的當不易。

李沁眼睛充血好恐怖。（微博圖片）