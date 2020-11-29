波波發長文自揭慘痛過去　寄望大家︰不只是從心口上的脂肪認識我

憑無綫節目《#後生仔傾吓偈》而上位、現年22歲的KOL波波（黃凱儀）一直以來給人的印象是外向樂天，不過原來她也有一段慘痛的過去。日前，她在IG發了一篇長文講到自己由18歲到現在的經歷，曾遇過人生低潮，長期緊張，變得焦慮暴躁，性格變得負面又不愛說話，她甚至覺得食物很噁心，令體重暴跌，聽上去也覺得慘。

波波因身材出眾而經常成為網民的話題。（Instagram@krysellawong）

波波在IG貼了一張舊相，相中的她原來只有30多公斤，對於身高157CM的波波來說，仍是偏瘦。她發文講到「曾幾何時，我經常埋怨別人不理解我，後來發現我根本沒有給機會讓別人了解。」她指在18至19歲時「荒廢學業，只顧吃喝玩樂」，直到20至22歲，是她人生最無力的兩年，因為她鼓起勇氣重返校園，每日不斷讀書，「每天睡三四小時，強迫自己每科考試前完成所有past paper，所有功課check 十次以上才捨得submit，每日最少温兩個鐘最多十幾個鐘，不敢怠慢，只要知道有一題錯就強迫自己做到所有都啱先可以食飯，並限定要在走兩層樓梯的時間內把它吃完（餐廳在三樓，圖書館在五樓），日日如是。」

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然後，波波講到身體開始出現問題︰「有限體力應付無限工作，這種all or nothing的態度和環境因素令我短期內由47,48公斤跌至32,33公斤，瘦得只剩下骨頭，更沒有了很多頭髮」，別人讚她瘦了，在她而言，卻成了另一種壓力，「長期緊張對我身心造成嚴重影響，變得焦慮暴躁，漸漸變得負面不愛說話，身為食貨只要想到食物就想嘔，甚至覺得食物十分嘔（噁）心，就算強迫自己食完都好快扣喉等，在情緒更加不穩定時更不斷用各種方法折磨自己，每況愈下。」幸好，在身邊的人支持下，她慢慢走出來，平復情緒，放下執著，也有一番得着。最後她說︰「希望以上，大家可以見到我的另一面，而不只是從心口上的脂肪認識我。相信大家都可以變成更好的自己，好好充實自己，不為他人的眼光而活，加油。」不少網民都大讚她叻女和覺得好勵志，藝人利穎怡也留言說︰「不為他人的眼光而活，講得好！謝謝你。」

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