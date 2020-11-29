峮峮為小鬼慶祝37歲冥壽　KID被網民指消費死者後反擊：管你欸！

台灣男歌手黃鴻升（小鬼）因為於今年9月突然離世，終年36歲。昨日（28日）是他的37歲冥誕，他生前一眾摯友楊丞琳及許瑋甯等等紛紛在社交網站出post，而KID（林柏昇）、坤達、鬼鬼（吳映潔）、女友峮峮及經理Dino等更齊齊在凌晨12點前為小鬼切蛋糕吹蠟燭慶祝生日，以歡樂度過他37歲生日的最後幾分鐘。

11月28日是小鬼的生日。（Instagram：@aes_alien）

在許願時KID特意叫峮峮代替小鬼許第一個生日願望，她雖然是說出8個字的「希望大家快樂健康」，但卻因正正是男友無法實現的願望而令網民非常心酸。坤達和KID亦接着許第二個願望：「希望銀河系那一頭的鬼哥，在他的星球能夠一直守護着我們，我們能夠一起跟他共創美好的未來」、「他一直都在，希望一直都可以開開心心的看着大家，哈哈大笑。」至於第三個願望，則留給天上的小鬼。

KID和坤達勉勵大家不要再因為小鬼的離去而傷心。（Instagram：@circuskidd）

峮峮代替小鬼許第一個生日願望，就是「希望大家快樂健康」。（Instagram：@circuskidd）

KID表示在小鬼生日這天，黃爸爸傳了一張家中有兩條彩虹的照片給他令他很感觸：「今日有兩道彩虹直接打在北投，一打下去彩虹的位置就在鬼哥的家！我相信這是鬼哥在銀河系跟宇宙告訴我們他現在很快樂很開心，所以大家不要再因為他的出遠門而難過！他出遠門的時間大概100年吧，但我相信他有一天會回來的，只是等他回來那一天我們都不在了。」

黃爸爸跟KID透露在小鬼生日當天，有兩條彩虹直射入位於北投的家中。（Instagram：@aes_alien）

另外，KID亦在直播中提到因為見到楊丞琳在Instagram出post表示「未來不會再發你的生日po文囉」而很傷心：「我覺得鼻子酸酸的，為什麼不能發？因為她們都一定接受到酸民批評說（發）太多，但不會的我跟你說，如果你真的想他，你就講！」鬼鬼亦表示：「有照片就多po（發）一點，沒有誰消費誰，哥哥沒有在意這個！」KID再追問道：「如果我想鬼哥我發照片，被酸被罵要怎麼辦？」鬼鬼激動稱：「不應該罵！有病呀？罵什麼罵？我想他還不能發太奇怪了莫名其妙！我們就是要一直想他！」KID表示因為網民的批評而受夠：「我想他我為什麼不能發？他真的是很棒的朋友，我們要想死他、想爆他！全部演藝圈鬼哥的好朋友，好像想他、喜歡他也變得不能喜歡他，管你欸！我就是想po（發），就是想說，怎麼樣？」

鬼鬼亦有一同幫小鬼慶祝生日。（Instagram：@circuskidd）

楊丞琳表示未來不會再在小鬼生日出post。（Instagram：@rainie77）

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