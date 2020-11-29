KID圓小鬼遺願做MV男主角　坤達登場網民淚崩：有鬼哥的影子！

台灣男歌手黃鴻升（小鬼）因為於今年9月16日突然離世，結束短短36年的生命回到自己的星球。他生前已經構思好《我不是空笑夢》MV的故事，並親自欽點好友KID（林柏昇）幫忙擔任MV男主角，KID為了一圓好友的遺願馬不停蹄參與拍攝，結果終於昨日（28/11）小鬼的37歲冥誕的晚上11時28分正式公開，而其中一幕本來應由小鬼本人所飾演的角色，更由他的「雙胞胎」兄弟坤達補上，令粉絲瞬間淚崩：「真的有看到鬼哥的影子！」

小鬼的歌曲《我不是空笑夢》MV於小鬼的37歲冥誕的晚上11時28分正式公開。（《我不是空笑夢》MV截圖）

導演一欄亦有「黃鴻升」的名字。（《我不是空笑夢》MV截圖）

KID在MV開頭搭車回花蓮老家看父母的途中，發夢見到10多年前自己對音樂還充滿拼勁的樣子，呼應了《我不是空笑夢》這首歌主要想帶出年輕時對未來和夢想的憧憬和盼望。據稱，小鬼當時之所以希望由KID做男主角是因為覺得MV的故事很像他由花蓮隻身到台北打拼的過程。

小鬼生前親自欽點好友KID（林柏昇）幫忙擔任MV男主角。（《我不是空笑夢》MV截圖）

KID在MV中找回拼勁。（《我不是空笑夢》MV截圖）

除了KID之外，小鬼的經理人Dino、服裝師、樂隊TAT都有捱義氣出演MV，而原本由小鬼負責的早餐店客人一角，則最後交給多年來被指與小鬼傻傻分不清的好兄弟坤達手中，他穿着小鬼的衣服、戴上小鬼的手鈪，以及小鬼送給自己的戒指，鏡頭一拉到他對着遠方微笑的一幕，更有種小鬼來了的錯覺，令不少粉絲表示看到雞皮四起，亦很感謝坤達成功營造出小鬼有份參演MV的感覺。

坤達飾演的早餐店客人一角，本來由小鬼本人自己飾演。（《我不是空笑夢》MV截圖）

坤達穿着小鬼的衣服、戴上小鬼的手鈪，以及小鬼送給自己的戒指。（《我不是空笑夢》MV截圖）

網民覺得坤達真的很有小鬼的影子。（《我不是空笑夢》MV截圖）

坤達身上的恤衫是小鬼品牌AES的產品。（Instagram：@aes_taipei）

坤達現年38歲的坤達是小鬼多年來的好兄弟，兩人因為樣貌非常相似而經常被指像雙胞胎，而他們亦經常扮對方問粉絲哪個才是真正的自己而鬧出不少笑話。雖然要擔任小鬼本來的角色令他壓力很大，但坤達仍然投入100%的努力，更成功將小鬼的影子帶入MV，令人看到相當感動。

點擊觀看小鬼和坤達有多像雙胞胎：

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另外，KID在MV的結尾中一邊走一邊摸着右手臂上代表着小鬼的「666公仔」紋身，再加上片尾的一句「想念是為了延續精神」，寓意着會帶著小鬼的意念繼續向前走，瞬間令一眾網民淚崩：「送給小鬼最棒的生日禮物！」

KID在MV的結尾中一邊走一邊摸着右手臂上代表着小鬼的「666公仔」紋身。（《我不是空笑夢》MV截圖）

KID在MV的結尾中一邊走一邊摸着右手臂上代表着小鬼的「666公仔」紋身。（《我不是空笑夢》MV截圖）

「666公仔」是小鬼自己親自設計的。（Instagram：@aes_alien）

《我不是空笑夢》MV逐格睇：

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同場加映KID在小鬼去世後一天趕工剪輯的《我不是空笑夢》GoPro MV版本：