具惠善公開20年前舊照力證純天然　網民大讚零變化像吃了防腐劑

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韓國女演員具惠善和安宰賢經歷一年多的離婚協議後，於今年7月正式結束夫妻關係回復單身，而演藝事業亦逐步重回正軌。具惠善於年初一度被指身形暴脹，近日終成功狠撇30磅回復苗條身形，自信滿滿的她更於Instagram公開自己20年前的舊照力證自己是一名天然美女，網民更大讚她凍齡能力驚人，36歲的她與20年前的她簡直就一模一樣。

具惠善和安宰賢經歷一年多的離婚協議後，於今年7月正式結束夫妻關係回復單身。（cookienews）

具惠善於年初一度被指身形暴脹而嚇親網民。（SBS截圖）

具惠善昨日（28日）在Instagram上載20年前後的對比照，並發文寫道：「17歲！（韓國年齡17歲／實際年齡16歲）令我能成功出道的一張『問題』照片！就這樣過去20年了呢！」只見照片中的具惠善留着一頭黑色長髮戴着紫色冷帽，不變的仍然是她那標誌性的水汪汪大眼和牛奶肌膚，即使過去20年仍然沒有太大的變化，令大批網民相當佩服，更表示不能相信是20年前後的對比照：「簡直是吃了防腐劑一樣！」

具惠善公開自己20年前的舊照。（Instagram：@kookoo900）

現年36歲的具惠善凍齡能力驚人。（Instagram：@kookoo900）

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