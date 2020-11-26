小鬼新歌MV由經理人操刀　找替身穿同款衫演黃鴻升背影惹哭粉絲

台灣男歌手黃鴻升（小鬼）因為於今年9月突然離世，而他本來預計於今年年尾推出的新專輯亦因此計劃改變，他生前仍未創作完成的新歌《地球上最無聊的下午》，在樂隊TAT（The Alien Team）和「小怪獸」的幫助之下於本周日（22日）順利推出，而他的經理人Dino更首度擔任MV導演，並以小鬼的日常視角講述他一個平凡的下午的故事，例如在街上和市民合照、到咖啡店買咖啡、開解好朋友等等，而其中一幕他和與短髮女子約會的畫面，猶如完美重演小鬼和峮峮私下見面的模樣，畫面望落唯美溫馨，卻令不少粉絲看到眼濕濕。

（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

MV中的造型參考自小鬼之前的打扮。（Instagram：@aes_alien）

MV中的「小鬼」所穿的衣服和戴的飾物，全部都是小鬼生前經常穿戴的冷帽、外套、耳環和戒指，只看背影確實能以假亂真以為就是真正的小鬼，而正面的部分，則以動畫來續寫故事，留幻想空間給觀眾。歌詞其實講述小鬼平凡的一天，所以MV的故事都是希望可以描述小鬼如何度過他心中最無聊的下午，例如在街上行走、吃着點心、飲咖啡、遇見小粉絲、和學生自拍、與朋友寒暄。

（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

點擊比較MV中的「小鬼」和真正的小鬼：

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當播放到

感謝你對我默默的應援加油，讓辛苦變幸福的小怪獸，在這危險地球，把不可能變可能，讓我不曾墜落，只想再跟你一起，玩很大再鬧一場，瘋狂的哭和笑，然後再用力擁抱，穿越平行時空，停留在這一刻，讓我想起怎麼快樂，感受生命的重量 《地球上最無聊的下午》

一個酷似峮峮的短髮女子背着鏡頭從後面搭住小鬼的肩膀登場，畫面更顯示出：「小怪獸：喂！等很久了嗎？」，以及兩人開心約會打打鬧鬧的動畫，不但落實小鬼筆下的「小怪獸」就是峮峮，更將兩人私底下見面的畫面呈現大家眼前，令人倍感唏噓。

一個酷似峮峮的短髮女子背着鏡頭從後面搭住小鬼的肩膀登場（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

一個酷似峮峮的短髮女子背着鏡頭從後面搭住小鬼的肩膀登場（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

兩人開心約會打打鬧鬧的畫面以動畫呈現。（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

兩人開心約會打打鬧鬧的畫面以動畫呈現。（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

峮峮（Instagram：@qun_04）

之後「小鬼」走出街上，見到面向鏡頭對住他笑的經理人Dino來接他上班，兩人慢慢並肩而行走離鏡頭，完美重演小鬼平日認真上班的樣子。Dino之後亦在Instagram上載一張和小鬼於去年年尾影的合照，照片中的小鬼穿着MV中的服飾，彷彿將真正的小鬼連接去MV中的最後畫面一樣，猶如他從沒離開過一樣惹哭不少粉絲。

小鬼的經理人Dino在MV最後一幕來接「小鬼」上班。（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

Dino陪伴在「小鬼」旁邊的模樣令人心酸。（《地球上最無聊的下午》MV截圖）

真正的小鬼和Dino的合照。（Instagram：@ipig31）

TAT隊長兼鍵盤手Cosine透露這首歌早就錄好樂器合奏，只欠歌詞和錄音部分，而小鬼本應於六月底交歌詞和錄音，但當天他只想好八句歌詞以及歌名「地球上最無聊的下午」：「鬼哥說想寫情歌，但他寫不出貼近人心的情歌，因為他沒有體驗過像我們一樣的平凡約會，可以自在的在街上手牽著手、一起去看一場電影、一起去逛逛夜市吃路邊攤或排隊名店，他不懂我們的日常，所以覺得怎麼寫都很難感動人，「無聊的下午」是他的日常，我覺得無論是不是情歌，那都是真實的他。然後鬼哥丟下這個爛攤子，回自己星球去了。」

《地球上最無聊的下午》並非全部由小鬼所唱，他未完成錄音的部分由TAT團隊擷取小鬼過往的聲音素材，並克服了技術後製而成。（Instagram：@thealienteam666）

至於未寫完的歌詞，就交給「小怪獸」幫忙完成，至於「小怪獸」究竟是誰，在MV就已經呼之欲出，就是小鬼的女友峮峮：「歌詞的生成，謝謝小怪獸願意跟Ray跟我聊、分享我們所認識的鬼哥，然後融合鬼哥一開始的想法，一起拼湊整理出『如果是鬼哥，這時候他會想傳達什麼？』」

小鬼筆下的「小怪獸」，指的就是女友峮峮。（Instagram：@aes_alien）

《地球上最無聊的下午》並非全部由小鬼所唱，他未完成錄音的部分由團隊擷取小鬼過往的聲音素材，並克服了技術後製而成，但聽起來真的像小鬼本人所唱一樣。另外，整首歌的歌詞與小鬼多首經典歌的歌詞互相呼應，例如直接引用《地球上最浪漫的一首歌》中的「把不可能變可能」、「讓我想起怎麼快樂」與《忘了怎麼快樂》中的「我們忘了怎麼快樂」、「穿越平行時空」和《平行時空》中的「我存在的平行時空 」、「守護著我溫暖的太陽」及「感受生命的重量」與《北風和太陽》中的「抱緊你就像溫暖的太陽」及「承受愛情的重量」、「想帶你去澀谷的街上走走」與《澀谷》中的「闖入回憶的澀谷」等等，亦將他生前的綜藝節目《綜藝玩很大》寫成「玩很大再鬧一場」，足以證明他的音樂作品和節目都放在他心中很重要的位置。

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