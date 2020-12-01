畢彼特安排大囡與前妻珍妮花見面培養感情？奇招盡出打擊安祖蓮娜

「畢安」畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angilina Jolie）為爭奪小朋友的監護權而遲遲無達成離婚協議，經過4年多的爭執，彼此關係又陷谷底，畢佬做好「開戰」的心理準備，安祖蓮娜團隊則要求辦理兩人離婚的法官換人、指稱對方與畢佬的律師團隊有業務往來恐立場不公，結果遭狠狠駁回，輸了第一仗。但畢佬其實還有更狠的招數，打擊安祖蓮娜的心情。

【同場加映】荷李活不少銀色夫妻因財富資產與子女撫養權等利益難以切割，離婚均採拖字訣，有一Pair更拖足8年，按圖即睇：

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根據「New Idea」雜誌以封面故事報導，畢彼特之前帶他和安祖蓮娜祖莉所生的大女Shiloh去見自己的另一位前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），Shiloh剛好要14歲踏入青春期，眼看爸媽鬧得不可開交，家裡的其他養兄姊與親弟妹又各有各忙，嬉鬧吵雜，她只想找個地方躲起來，自己靜一靜。於是愈來愈常跑到珍妮花處，變成「避風港」，她也和珍妮花的距離愈拉愈近。珍妮花聽到她的煩惱，張開懷抱接納，而她也知道父親和珍妮花的關係，已經把她當成「新媽媽」，安祖蓮娜恐怕會更暴跳如雷。

不過專門打臉八卦的網站，認為上述都是該雜誌自己作故仔，因為最關鍵的點是，畢彼特與珍妮花根本就沒有舊情復燃、再度交往，只不過能再恢復普通朋友般的互動，且安祖蓮娜無論如何都不會讓自己的小朋友有機會同珍妮花接觸。

經歷過年少輕狂的歲月，現在的安祖蓮娜祖莉演化成大眾的女神！按圖即睇她的人生哲學▼

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