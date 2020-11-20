Lady Gaga與畢彼特首度合作　拍攝動作懸疑新戲《Bullet Train》

Lady GaGa在2018年主演音樂浪漫劇情片《星夢情深》後，演技備受肯定，近日有報道指她將會與畢彼特（Brad Pitt）首度合作，拍攝動作懸疑新戲《Bullet Train》。

Lady GaGa在《星夢情深》的演出獲大讚。（A Star is Born）

現年34歲的Lady GaGa憑《星夢情深》獲奧斯卡以及金球獎影后提名，演技獲大讚，也令Lady GaGa更有決心在電影界發展。

最近有外媒報道指，Lady GaGa將會加盟動作懸疑新戲《Bullet Train》，與荷里活男星畢彼特合作。

最近有外媒報道指，Lady GaGa將會加盟動作懸疑新戲《Bullet Train》。（影片截圖）

新戲《Bullet Train》由《死侍2》導演David Leitch執導，電影改編自日本作家伊坂幸太郎的小說，講述一班殺手背後有着不同目的，登上了東京的高速列車執行任務，劇情懸疑，也會有不少動作戲分。

雖然暫時未知Lady GaGa是否會飾演其中一名殺手，抑或會演其他角色，但有消息稱GaGa今次只會演配角，不是主演。

Lady GaGa首次與畢彼特合作拍戲。（Getty Images）

除了畢彼特、Lady GaGa有份演出，「勁抽俠」Aaron Taylor-Johnson、《忘形水》男星米高沙朗（Michael Shannon）、《親親小站》Joey King和劇集《Heroes》的日裔男星岡政偉亦有份參演。

而導演David Leitch與畢彼特亦曾至少合作過8次，David Leitch特技人出身，曾在《搏擊會》（Fight Club）為畢彼特替身，相信今次再合作定會擦出不少火花。