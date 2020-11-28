畢彼特低調做義工搬足4個鐘物資　外套似足香港紅白藍膠袋

荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）被發現近日投身義工服務，回饋社區，幫助社會低下階層人士，他更化身搬運工人，做足幾個鐘冇停手，當中更令人注意到的是他身穿勁似紅白藍膠袋的外套！

畢彼特除咗靚仔，心地仲非一般咁好！（Getty Images）

在大銀幕以外，畢彼特都很留意社會，今次他就加入了義工服務，跟一眾義工將食物分給洛杉磯中南部的低下階層人士。其實低調的他一開始並未被人發現，因為大家都忙着搬運，畢彼特又一整天都戴上口罩及太陽眼鏡，有目擊人士講到：「畢彼特在此義工服務3至4小時，每小時只會休息大約3分鐘就又再開始工作，他有戴上手套親力親為，甚至會跳上貨車搬運貨物、幫手卸貨。」更大讚畢彼特的參與程度甚至遠超其他義工。

畢彼特本來就沒有架子，甚至乎親力親為去做搬運工，休息短短3分鐘就又會繼續幫忙，有指一些義工趁他休息時都會上前聊天分享，獲得他熱情的回應甚至是擁抱。（網上圖片）

畢彼特關注社會其實都不是新鮮事，他一向都對身邊的人很友善，就如他前為相識多年的化妝師好友Jean Black出手變身裝修佬，進行全屋裝修就知道他人好的程度。

不過今次影迷除了再次注目到他人帥心善之外，更留意到畢彼特的打扮。他以輕便裝束現身，他穿著白衫襯上外套、牛仔褲、白波鞋加上最重要的口罩，重點在於他的外套似足香港的紅白藍膠袋，但畢彼特仍然輕鬆carry，證明靚仔真係着咩都得架！